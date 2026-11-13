KPK miraton raportin për zbatimin e planit strategjik gjatë vitit 2025, Krasniqi paraqet arritjet dhe sfidat

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) votoi në mbledhjen e tij Raportin për vitin 2025 për Zbatimin e Planit Strategjik dhe Planit të Veprimit të Sistemit Prokurorial. Dokumentin ua paraqiti anëtarëve të Këshillit Milot Krasniqi, duke u ndalur te rezultatet, sfidat, përfundimet dhe rekomandimet që kanë dalë nga zbatimi i tij.
Krasniqi e cilësoi Planin Strategjik 2025-2027 si një nga dokumentet më të rëndësishme të sistemit prokurorial. Ai shpjegoi se plani trevjeçar mbështetet në tri shtylla: forcimin e sundimit të ligjit, rritjen e efikasitetit në luftimin e kriminalitetit, si dhe transparencën dhe qasjen në drejtësi.
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Për të ndjekur zbatimin e planit strategjik dhe të planit të veprimit, KPK kishte ngritur me kohë një grup punues. Sipas Krasniqit, ndryshimet në përbërjen e Këshillit dhe mosfunksionimi për një periudhë i kësaj strukture sollën vonesa të theksuara në raportim. Megjithatë, grupi punues përgatiti raportin prej 107 faqesh, ku janë renditur rezultatet dhe sfidat, krahas përfundimeve e rekomandimeve për hapat e mëtejshëm.
Ndër arritjet e vitit 2025, Krasniqi veçoi përmirësimin e kornizës ligjore dhe institucionale përmes miratimit të një numri të konsiderueshëm aktesh nënligjore dhe rregulloresh. Ato lidhen me ekipet e përbashkëta hetimore, organizimin e administratës së Këshillit, transferimin dhe avancimin e prokurorëve, zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të Këshillit, si dhe normën orientuese që rregullon ngarkesën në punë.
Ai përmendi gjithashtu rritjen e transparencës. Mbledhjet e Këshillit transmetohen drejtpërdrejt, ndërsa ueb-faqja u bë funksionale më 6 tetor 2025. Po ashtu, janë publikuar vendime, statistika, raporte dhe veprimtari të Këshillit, prokurorive dhe strukturave të tjera të sistemit prokurorial.
Në fushën e mbikëqyrjes, performancës dhe llogaridhënies, gjatë vitit 2025 u hartuan gjithsej shtatë raporte për vlerësimin e shtatë grupeve të ndryshme të prokurorëve. Raporti përmban edhe të dhëna mbi trajtimin e çështjeve disiplinore, përfshirë rastet e kaluara në Këshill dhe rezultatet përfundimtare të vendimmarrjes së tij.
Sa i përket luftimit të krimeve të luftës, Krasniqi tha se është përgatitur dhe miratuar strategjia për këto krime, të cilën e paraqiti si hap fillestar drejt konsolidimit të qasjes institucionale për hetimin dhe ndjekjen penale të veprave të tilla të rënda.
Investimet në teknologji dhe infrastrukturë përfshijnë shpërndarjen e pajisjeve kompjuterike dhe raportimin e 11 projekteve infrastrukturore gjatë vitit 2025. Krasniqi bëri të ditur se janë zhvilluar edhe raporte të reja në kuadër të SMIL-it dhe janë marrë masa për të përmirësuar sigurinë e këtij sistemi.
Në pjesën e sfidave, ai veçoi pavarësinë e sistemit prokurorial dhe mbrojtjen nga ndikimi i papërshtatshëm. Kjo çështje nuk ishte adresuar gjatë vitit 2025, por, sipas tij, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka zbatuar së fundmi një masë në këtë drejtim. Për këtë arsye, ajo pritet të evidentohet si arritje në raportin e ardhshëm, jo në atë për vitin 2025.
Krasniqi përmendi edhe sigurinë e prokurorëve. Ndonëse raporti pasqyron të dhëna për këtë çështje, ai tha se Këshillit i mbetet të kryejë matje dhe analiza shtesë për këtë kategori, pasi ato nuk u realizuan gjatë vitit 2025.