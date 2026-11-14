Kosova merr pjesë në Konferencën e 48-të të Frankofonisë

Kosova merr pjesë në Konferencën e 48-të të Frankofonisë

Konferenca e 48-të e Frankofonisë (CMF) po zhvillohet më 14 nëntor 2026 në Phnom Penh, kryeqytetin e Kamboxhias, ku është e pranishme edhe Kosova.

Delegacionin e Kosovës e përfaqëson Glauk Konjufca, zëvendëskryeministër dhe ministër i Punëve të Jashtme.

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Në njoftim thuhet se pjesëmarrja shpreh vullnetin e Kosovës për të konsoliduar marrëdhëniet me Organizatën Ndërkombëtare të Frankofonisë (OIF) dhe për t’u përfshirë aktivisht në nismat e saj.

Prania në konferencë, sipas njoftimit, riafirmon gjithashtu përkushtimin e vendit ndaj parimeve të Frankofonisë, dialogut shumëpalësh, paqes dhe bashkëpunimit mes shteteve e popujve.


Shtuar 14.11.2026 08:35

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