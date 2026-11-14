14 nëntor 2026: Reshje shiu në vend dhe erë e fortë përgjatë bregdetit

Kushtet e paqëndrueshme atmosferike do të mbizotërojnë sot në Shqipëri. Priten vranësira mesatare dhe të dendura, të ndërthurura me kthjellime, si dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit.
Shiu do të nisë në orët e para të 24-orëshit. Fillimisht, reshjet parashikohen të jenë të dobëta, ndërsa lokalisht me intensitet mesatar në veriperëndim ekstrem të territorit.
Të lidhura
None found
Gjatë ditës, reshjet do të shfaqen herë pas here në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Ato do të jenë kryesisht të lehta, por në zonat veriperëndimore dhe jugperëndimore priten episode me intensitet mesatar. Në disa vende mund të ketë edhe shtrëngata të shkurtra.
Era do të fryjë kryesisht nga jugu, me shpejtësi mesatare rreth 8 m/s. Herë pas here, ajo mund të arrijë deri në 16 m/s, sidomos përgjatë bregdetit dhe në zonat luginore.
Në det parashikohet dallgëzim i forcës 4-6 ballë, duke sjellë kushte të trazuara.