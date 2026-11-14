Kosova përballet me Izraelin, fitorja është objektivi i vetëm

Kosova përballet me Izraelin, fitorja është objektivi i vetëm

Kombëtarja e Kosovës zbret sot, të shtunën, në fushë kundër Izraelit, në takimin e raundit të pestë të Grupit 3 në Ligën B të Ligës së Kombeve.

Përballja do të nisë në orën 15:00 në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ku Dardanët do të jenë nikoqirë të ekipit izraelit.

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Nën drejtimin e Franco Fodës, Kosova synon të përfitojë nga fusha vendase dhe të sigurojë tri pikët. Një fitore do t’i garantonte vazhdimin në Ligën B, ndërsa do ta mbante në garë për vendin e parë ose të dytë. Ekipi vjen në këtë ndeshje pas një periudhe pozitive, të ndihmuar edhe nga disa përforcime të fundit.

Izraeli, që aktualisht renditet i fundit me vetëm 2 pikë, nuk po kalon formën më të mirë. Megjithatë, mysafirët do të kërkojnë të vështirësojnë punën e Kosovës dhe të ruajnë shanset për të qëndruar në Ligën B.

Ndeshjen e fundit të këtij cikli, Kosova do ta luajë më 17 nëntor në transfertë ndaj Irlandës. Po atë ditë, Izraeli do të presë Austrinë.


Shtuar 14.11.2026 08:25

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