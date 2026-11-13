Microsoft kërkon ndjesë për ndërprerjen gati 24-orëshe që preku miliona përdorues në mbarë botën

Miliona përdorues në të paktën 70 shtete mbetën për afro 24 orë pa qasje në disa shërbime të Microsoft. Pas ndërprerjes së gjerë, kompania kërkoi publikisht falje.
Mes platformave të prekura ishin Teams, Outlook dhe programi i inteligjencës artificiale Copilot. Mosfunksionimi i tyre u krijoi vështirësi institucioneve shtetërore, bizneseve dhe përdoruesve të zakonshëm, sipas BBC-së.
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Microsoft deklaroi se ishte “thellësisht e keqardhur” për ndërprerjen dhe shqetësimet që ajo shkaktoi. Sipas kompanisë, shkaku ishte një përditësim i mëparshëm i kapacitetit të rrjetit, jo një sulm kibernetik apo inteligjenca artificiale dhe agjentët e saj.
Pas disa orësh, kompania njoftoi se shërbimet po rikuperoheshin gjerësisht dhe po stabilizoheshin. Ndikimi, megjithatë, u ndie në sektorë të ndryshëm. Ministri britanik përgjegjës për sigurinë kibernetike e përshkroi situatën si shqetësuese dhe përçarëse, ndërsa raportimet për pasoja në shërbimet e drejtpërdrejta për qytetarët mbetën të kufizuara.
Ndërprerja preku edhe aktivitetin ekonomik. Peter Pentz, prodhues vere në Afrikën e Jugut, tha se komunikimi me eksportuesit ishte ndërprerë plotësisht. Në Londër, disa punonjës treguan se u larguan nga zyra, pasi pa email puna ishte bërë praktikisht e pamundur.