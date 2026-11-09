Kosova dhe Italia synojnë bashkëpunim më të ngushtë për “Prishtina 2030

Kosova dhe Italia synojnë bashkëpunim më të ngushtë për “Prishtina 2030

Ambasadori italian Maurizio Antonini dhe ministri i Sportit i Kosovës, Blerim Gashani, kanë zhvilluar një takim mbi përgatitjet për organizimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030.

Sipas njoftimit, ata shqyrtuan ecurinë e përgatitjeve dhe mundësitë për të forcuar bashkëpunimin mes Italisë dhe Kosovës në organizimin e kësaj ngjarjeje të madhe sportive. Përvoja dhe ekspertiza italiane në organizimin e garave sportive ndërkombëtare u përmendën si mbështetje e mundshme për Kosovën.

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Takimi u vlerësua si një mundësi për ta thelluar bashkëpunimin dypalësh përmes sportit, i cili shërben për forcimin e dialogut, zhvillimit dhe miqësisë mes popujve.


Shtuar 9.11.2026 16:56

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