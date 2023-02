Konferenca e Sigurisë në Mynih, Scholz flet për propozimin franko-gjerman

Sot ka filluar të mbahet Konferenca e Sigurisë në Mynih, ku kancerali gjerman Olaf Scholz ka folur për propozimin franko-gjerman për normalizmin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.

Scholz tha se propozimi franko gjerman për Kosovën dhe Serbinë është pjesë e një përpjekjeje për t’u bërë më të fortë dhe më të aftë në aspektin gjeopolitik.

European 🇩🇪🇫🇷 proposal for 🇽🇰🇷🇸 is part of an efforts to make 🇪🇺 more stronger & capable in geopolitical terms, and as an ally in Transatlantic community, says 🇩🇪 Chancellor #Scholz at #MSC2023 . pic.twitter.com/crPQSMTrFp

— Adi Ćerimagić (@adicerimagic) February 17, 2023