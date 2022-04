Direkt nga veriu i Mitrovicës, serbët nisen me autobusë për të votuar në Serbi

Ditën e sotme në Serbi mbahen zgjedhjet presidenciale, zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe zgjedhjet lokale në Beograd.

Sipas burimeve nga mediat serbe, janë rreth 6 milionë e gjysmë shtetas serb që do të kenë mundësi të votojnë.

Shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit garojnë me dy lista në këto zgjedhje dhe pretendojnë të kenë tre deri në katër deputetë.

Aktualisht serbët e veriut po nisen drejt Serbisë me transport të organizuar por nga disa komuna ata do të udhëtojnë edhe me veturat e tyre. Mbrëmë u raportua se në Shillovë të Gjilanit grupe serbësh pritën në radhë për t’u furnizuar me naftë për të shkuar dhe votuar në Serbi.

Po ashtu, u tha se karburant falas u dha në një pikë të derivateve, ku u theksua se për këtë janë përdorur paratë nga fondi për trajtimin e fëmijëve të sëmurë.

Sipas sondazheve, favorit për fitoren në zgjedhje është Aleksandër Vuçiç dhe partia e tij./albeu.com/