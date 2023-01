Komisioni i PE-së miraton liberalizimin e vizave për Kosovën

Komiteti i Parlamentit Europian për Liritë Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brednshme ka votuar pro lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës, duke miratuar marrëveshjen për liberalizimin e vizave për Kosovën.

🇽🇰 The trilogue agreement on visa liberalisation with Kosovo was approved by @EP_Justice MEPs with 48 in favour, 7 against, and 3 abstaining (rapp. @thijsreuten).

Next, the EP plenary will vote on the matter.

— LIBE Committee Press (@EP_Justice) January 12, 2023