Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ilir Kërçeli, ka bërë publike shifrat e Doganës së Kosovës për importin e energjisë elektrike. Sipas tij, të dhënat dëshmojnë se pretendimi i opozitës për blerje të energjisë nga Serbia në vlerën e një miliard eurove nuk qëndron.
Shifrat e publikuara prej tij në Facebook tregojnë se, gjatë periudhës 2021–2026, Kosova ka importuar nga Serbia energji elektrike me vlerë 6.5 milionë euro. Kjo shumë përbën 0.65 për qind të importit të përgjithshëm dhe i përgjigjet rreth 50 GWh. Ndërkohë, nga viti 2015 deri më 2020, importi i energjisë nga Serbia kishte arritur në 140 milionë euro, ose 51.61 për qind të totalit, me 2582 GWh.
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Kërçeli ka bërë të ditur se tabelat u prezantuan mbrëmjen e kaluar në emisionin “DebatPlus”. Ai tha se të dhënat përforcuan disa prej fakteve që, sipas tij, ishin paraqitur edhe të premten gjatë interpelancës për energjinë në Kuvend.
Sipas deputetit, shifrat tregojnë se Kosova nuk ka blerë nga Serbia energji elektrike në vlerë mbi 1 miliard euro brenda një viti. Po ashtu, ai mohoi që një import i tillë të ketë arritur në 1 miliard euro gjatë katër viteve të fundit.
Vlera prej një miliard eurosh, sqaroi Kërçeli, i referohet të gjithë energjisë elektrike të importuar nga Kosova prej vitit 2019 deri më sot dhe jo vetëm energjisë së ardhur nga Serbia. Nga kjo shumë, sipas tij, vetëm 0.65% e importeve kanë origjinë serbe, ndërsa furnizimet janë kryer nga kompani private. Ai theksoi se KEK-u nuk ka realizuar asnjë import.
Për vitin 2026, të dhënat e paraqitura nga Kërçeli tregojnë se Kosova ka importuar energji elektrike në vlerën e 200 milionë eurove. Vetëm 700 mijë euro të kësaj shume kanë ardhur nga Serbia, duke përbërë 0.35 për qind të totalit. Edhe në këtë rast, sipas tij, importi është kryer nga kompani private për tregun e lirë dhe jo nga një ndërmarrje publike.
Ndalim edhe për kompanitë private
Kërçeli ka njoftuar gjithashtu se ndalimi i importit të energjisë elektrike nga Serbia tashmë zbatohet edhe për kompanitë private. Ai e ka cilësuar këtë vendim si masë reciprociteti, të marrë pas bllokimit të linjës së transmetimit që kalon nëpër Serbi.
Të hënën, Qeveria e Kosovës vendosi të ndalojë tregtinë e energjisë elektrike me kompanitë me prejardhje serbe. Vendimi përfshin blerjen, shitjen, importin, eksportin, tranzitin dhe rishitjen e energjisë. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se Serbia i ka mbajtur të mbyllura për tregti linjat ndërkufitare për gati shtatë vjet. Sipas tij, Serbia nuk ka zbatuar kërkesën e Këshillit Ministror të Komunitetit të Energjisë për hapjen e dy linjave 400 kV deri më 1 korrik.
Qeveria i ka kërkuar Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve (ARBK) të përcaktojë se cilat biznese të regjistruara në Kosovë operojnë në sektorin energjetik dhe kanë lidhje pronësore ose organizative me Serbinë. Për momentin, masa nuk përfshin Elektroseverin, kompaninë që furnizon komunat veriore. Megjithatë, Kurti paralajmëroi se kufizimet mund të forcohen nëse linjat vazhdojnë të jenë të bllokuara.
Çështja e importit të energjisë u rikthye në qendër të debatit pasi Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës deklaroi se për blerjen e energjisë elektrike janë shpenzuar mbi një miliard euro dhe kërkoi nisjen e një hetimi. Gjatë seancës së së premtes, Kërçeli u përfshi në përplasje me deputetë të opozitës për pretendimin se qeveria kishte blerë energji nga Serbia.