KEDS njofton për ndërprerjet e energjisë elektrike gjatë ditës së sotme

KEDS njofton për ndërprerjet e energjisë elektrike gjatë ditës së sotme

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka bërë të ditur se sot do të zhvillohen punime për rritjen e sigurisë së sistemit energjetik. Për këtë arsye, furnizimi me energji elektrike do të ndërpritet përkohësisht në disa lokalitete.

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Prishtinë – Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga NS 220/10[kV] Drenasi do të ndërpritet dalja 10[kV] Llapushnik (kodi: 16100028), nga ora 10:00 deri në 15:30.

Pa energji do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negrovc, Terpezë, Berisha, Novosella dhe Kleçka.

Shkak i ndërprerjes janë mirëmbajtja preventive, pastrimi i trasesë dhe intervenimi për eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.

Nga 110/35/10[kV] TS Palaj do të ndërpritet dalja 10 kV J03 Palaj (kodi: 18024001), nga ora 10:00 deri në 15:30.

Ndërprerja do të prekë këto vende: Hamidi, Bivolak, Kastriot, Zhilivod, Graçanicë, Hakif Dedinca, Lajthishtë, Leskoc, Haxhi Zeka, Mehmet Rexha, Sibovc, Katushnicë, Sibovc I Ulët, Hade, Hade e Re, Hade Lagjja Mirenve, Sharban Mahalla e Brajshorve, Shipitullë, Grabovoc I Ulët, Rexhep Mjeku, Graboc, Graboc I Epërm, Grabovc, Grabovoc I Epërm, Rr. Haxhi Hasani – Grabovc, Grabovoc I Ulëtë, Rr. 12 Qeshori, Rr. Guri i Plakes, Miradi e Epërme, Gllavotinë, Caravodicë, Palaj, Mazgit I Ulët, Kastriot i Vjetër, Hamit Thaqi, Iset Likovci, Toplica, Bella Vista, Sibovc Rr. Lutfi Krasniqi.

Punimet kanë të bëjnë me mirëmbajtjen preventive dhe pastrimin e trasesë.

Nga NS 110/35/10[kV] Fushë Kosova 1 do të ndërpritet dalja 10kV J20 Fushë Kosova II (kodi: 15100005), prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Ndërprerja do të përfshijë një pjesë të qytetit të Fushë Kosovës, ndërsa arsyeja është verifikimi i daljeve.

Prizren – Punime nga palët e treta

Nga TS 35/10[kV] Prizreni IV do të ndërpritet dalja 10[kV] J16 KFORI Turk (kodi: 30033016), nga ora 10:00 deri në 14:00.

Pa furnizim me energji do të jenë Rr. Sali Bytyqi, Rr. Turgut Ozel, rr. Elbasani, rr. Beteja e Lumes dhe rr. Mbreti Pleurat.

Ndërprerja bëhet për realizimin e punimeve sipas PEE.

Nga TS 110/10[kV] Prizreni 3 do të ndërpritet dalja 10kV J26 Zhupa (kodi: 31000026), nga ora 09:00 deri në 14:00.

Vendet që do të preken janë: Manasterice, Llokvice, Neprogoshte, Reqan, Pllanjane Lubinje e Epërme, Lubinje e Ulët, Gornja selle, Mushnikove, Ts Prevalla,HOTEL Sharri, Ts Sat styro,Ts Shpia e bardhe, Sredska, Stajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiq.

Arsyeja e ndërprerjes është pastrimi i trasesë.

Mitrovicë – Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Në TS 110/10[kV] Mitrovica 2, nga LP 10kV J14 Kushtova, nga ora 08:00 deri në 14:00 do të ndërpriten këto NS:

TS: TSSH Ortwein Blerim Ibrahimi (kodi: 70000005028)

TS: Koshtovë Seferi 2 (kodi: 70000005008)

TS: Ferma Koshtovë (kodi: 70000005026)

TS: Koshtovë 5 (Seferi) (kodi: 70000005023)

TS: Lagja Sadiku (kodi: 70000005025)

Ndërprerja do të prekë lokalitetin Koshtovë. Arsyeja është bartja e rrjetit.

Gjakovë – Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Në TS 110/10[kV] Mitrovica 2, nga LP 10kV J14 Kushtova, nga ora 08:00 deri në 14:00 do të ndërpriten këto NS:

TS: TSSH Ortwein Blerim Ibrahimi (kodi: 70000005028)

TS: Koshtovë Seferi 2 (kodi: 70000005008)

TS: Ferma Koshtovë (kodi: 70000005026)

TS: Koshtovë 5 (Seferi) (kodi: 70000005023)

TS: Lagja Sadiku (kodi: 70000005025)

Vendi i prekur është Koshtovë, ndërsa ndërprerja bëhet për bartje të rrjetit.


Shtuar 8.10.2026 08:56

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