KEDS njofton për ndërprerjet e energjisë elektrike gjatë ditës së sotme

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka bërë të ditur se sot do të zhvillohen punime për rritjen e sigurisë së sistemit energjetik. Për këtë arsye, furnizimi me energji elektrike do të ndërpritet përkohësisht në disa lokalitete.
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Prishtinë – Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Nga NS 220/10[kV] Drenasi do të ndërpritet dalja 10[kV] Llapushnik (kodi: 16100028), nga ora 10:00 deri në 15:30.
Pa energji do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negrovc, Terpezë, Berisha, Novosella dhe Kleçka.
Shkak i ndërprerjes janë mirëmbajtja preventive, pastrimi i trasesë dhe intervenimi për eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
Nga 110/35/10[kV] TS Palaj do të ndërpritet dalja 10 kV J03 Palaj (kodi: 18024001), nga ora 10:00 deri në 15:30.
Ndërprerja do të prekë këto vende: Hamidi, Bivolak, Kastriot, Zhilivod, Graçanicë, Hakif Dedinca, Lajthishtë, Leskoc, Haxhi Zeka, Mehmet Rexha, Sibovc, Katushnicë, Sibovc I Ulët, Hade, Hade e Re, Hade Lagjja Mirenve, Sharban Mahalla e Brajshorve, Shipitullë, Grabovoc I Ulët, Rexhep Mjeku, Graboc, Graboc I Epërm, Grabovc, Grabovoc I Epërm, Rr. Haxhi Hasani – Grabovc, Grabovoc I Ulëtë, Rr. 12 Qeshori, Rr. Guri i Plakes, Miradi e Epërme, Gllavotinë, Caravodicë, Palaj, Mazgit I Ulët, Kastriot i Vjetër, Hamit Thaqi, Iset Likovci, Toplica, Bella Vista, Sibovc Rr. Lutfi Krasniqi.
Punimet kanë të bëjnë me mirëmbajtjen preventive dhe pastrimin e trasesë.
Nga NS 110/35/10[kV] Fushë Kosova 1 do të ndërpritet dalja 10kV J20 Fushë Kosova II (kodi: 15100005), prej orës 08:00 deri në orën 12:00.
Ndërprerja do të përfshijë një pjesë të qytetit të Fushë Kosovës, ndërsa arsyeja është verifikimi i daljeve.
Prizren – Punime nga palët e treta
Nga TS 35/10[kV] Prizreni IV do të ndërpritet dalja 10[kV] J16 KFORI Turk (kodi: 30033016), nga ora 10:00 deri në 14:00.
Pa furnizim me energji do të jenë Rr. Sali Bytyqi, Rr. Turgut Ozel, rr. Elbasani, rr. Beteja e Lumes dhe rr. Mbreti Pleurat.
Ndërprerja bëhet për realizimin e punimeve sipas PEE.
Nga TS 110/10[kV] Prizreni 3 do të ndërpritet dalja 10kV J26 Zhupa (kodi: 31000026), nga ora 09:00 deri në 14:00.
Vendet që do të preken janë: Manasterice, Llokvice, Neprogoshte, Reqan, Pllanjane Lubinje e Epërme, Lubinje e Ulët, Gornja selle, Mushnikove, Ts Prevalla,HOTEL Sharri, Ts Sat styro,Ts Shpia e bardhe, Sredska, Stajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiq.
Arsyeja e ndërprerjes është pastrimi i trasesë.
Mitrovicë – Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Në TS 110/10[kV] Mitrovica 2, nga LP 10kV J14 Kushtova, nga ora 08:00 deri në 14:00 do të ndërpriten këto NS:
TS: TSSH Ortwein Blerim Ibrahimi (kodi: 70000005028)
TS: Koshtovë Seferi 2 (kodi: 70000005008)
TS: Ferma Koshtovë (kodi: 70000005026)
TS: Koshtovë 5 (Seferi) (kodi: 70000005023)
TS: Lagja Sadiku (kodi: 70000005025)
Ndërprerja do të prekë lokalitetin Koshtovë. Arsyeja është bartja e rrjetit.
Gjakovë – Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Në TS 110/10[kV] Mitrovica 2, nga LP 10kV J14 Kushtova, nga ora 08:00 deri në 14:00 do të ndërpriten këto NS:
TS: TSSH Ortwein Blerim Ibrahimi (kodi: 70000005028)
TS: Koshtovë Seferi 2 (kodi: 70000005008)
TS: Ferma Koshtovë (kodi: 70000005026)
TS: Koshtovë 5 (Seferi) (kodi: 70000005023)
TS: Lagja Sadiku (kodi: 70000005025)
Vendi i prekur është Koshtovë, ndërsa ndërprerja bëhet për bartje të rrjetit.