Turqia ndërpret bashkëpunimin me Vincenzo Montellan pas serisë së humbjeve

Federata Turke e Futbollit (TFF) ka vendosur të ndajë rrugët me trajnerin e kombëtares, Vincenzo Montella, duke e mbyllur marrëveshjen para përfundimit të saj, raporton mediumi turk Milliyet.
Ky vendim u mor pas paraqitjeve zhgënjyese të Turqisë në Ligën e Kombeve, ku skuadra regjistroi katër humbje të njëpasnjëshme.
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Disfata e fundit erdhi ndaj Italisë, e cila triumfoi me rezultatin 1-3. Humbja shtoi edhe më shumë presionin mbi Montellan, i kritikuar nga ekspertët dhe tifozët.
Udhëheqësit e federatës kanë arritur në përfundimin se kombëtarja ka nevojë për një ndryshim të shpejtë dhe për një drejtim të ri në procesin e zhvillimit.
TFF pritet të mbyllë në ditët e ardhshme procedurat financiare që lidhen me prishjen e kontratës, ndërsa më pas do të njoftojë emrin e përzgjedhësit të ardhshëm.
Montella mori drejtimin e Turqisë në shtator të vitit 2023 dhe pati sukses në Euro 2024, ku e dërgoi ekipin deri në çerekfinale të turneut të zhvilluar në Gjermani.
Megjithatë, forma e dobët e shfaqur për një periudhë të gjatë dhe rezultatet e fundit i dhanë fund qëndrimit të italianit në stolin e kombëtares turke.