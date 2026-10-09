Justina Shiroka-Pula Presidente, pritshmëritë për një qasje të re në politikën dhe diplomacinë e Kosovës

Zgjedhja e Justina Shiroka-Pulës në postin e Presidentes së Republikës së Kosovës, me 81 vota, i dha fund pasigurisë së gjatë politike lidhur me kreun e shtetit dhe mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të reja.
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Pas një periudhe të tensionuar politike, vëmendja është zhvendosur te mënyra se si presidentja e re do të ushtrojë rolin e saj në institucionet e vendit, në marrëdhëniet mes partive dhe në përfaqësimin ndërkombëtar të Kosovës.
Analistët presin që Shiroka-Pula të vendosë në qendër të mandatit bashkëpunimin institucional, përmirësimin e raporteve ndërpartiake dhe forcimin e pozitës së Kosovës në raport me Bashkimin Evropian, SHBA-në dhe partnerët e tjerë ndërkombëtarë.
Profili i saj akademik, shkencor dhe përvoja në jetën publike vlerësohen si elemente që mund të ndihmojnë në stabilizimin e institucioneve dhe në zbutjen e përplasjeve politike. Megjithatë, mbetet për t’u parë se si do të ndërtohen raportet e saj me Qeverinë, Kuvendin dhe subjektet politike.
Muqiqi: Presidentja e re mund të shërbejë si urë lidhëse mes palëve politike
Publicisti dhe analisti politik Ismail Muqiqi e ka konsideruar zgjedhjen e Shiroka-Pulës një zhvillim të rëndësishëm për stabilitetin politik dhe institucional të Kosovës. Në një prononcim për “Bota sot”, ai ka theksuar se qytetarët dhe institucionet më në fund kanë një presidente, pas një periudhe të shoqëruar me bllokada politike dhe protesta.
Sipas Muqiqit, zgjedhja e kreut të shtetit u bë e mundur pasi deputetët arritën të tejkalonin përplasjet dhe t’i jepnin përparësi funksionimit të institucioneve. Ai e ka përshkruar këtë si një moment ku arsyeja politike mbizotëroi pas një situate të vështirë për Kosovën.
Muqiqi ka vlerësuar veçanërisht përgatitjen intelektuale, shkencore dhe politike të Shiroka-Pulës. Sipas tij, përvoja e saj mund të kontribuojë në ndërtimin e raporteve më normale mes partive dhe në përmirësimin e klimës institucionale.
Ai pret që presidentja të ndikojë në afrimin e kundërshtarëve politikë dhe në rikthimin e komunikimit mes tyre, marrëdhënie që, sipas tij, janë dëmtuar nga interesat personale dhe të pjesshme për marrjen e pushtetit.
Një tjetër përgjegjësi e rëndësishme që Muqiqi i atribuon Presidentes Shiroka-Pula lidhet me diplomacinë. Ai ka shprehur shpresën se ajo do të angazhohet për avancimin e raporteve të Kosovës me institucionet ndërkombëtare, vendet e Bashkimit Evropian dhe SHBA-në.
Mehmeti: Zgjedhja e saj mbylli periudhën e pasigurisë për postin e Presidentes
Opinionisti Gani Mehmeti ka deklaruar se ardhja e një figure nga fusha e dijes dhe e shkencës në krye të shtetit krijon pritshmëri të mëdha për Kosovën, e cila, sipas tij, është lodhur nga konfliktet politike dhe mosmarrëveshjet ndërpartiake.
Ai ka kujtuar se pas zgjedhjeve të 7 qershorit 2026, kur u formuan Qeveria dhe Kuvendi, vëmendja kryesore ishte te zgjedhja e presidentes. Mehmeti ka theksuar se brenda një viti e gjysmë në Kosovë ishin zhvilluar tri palë zgjedhje dhe vendi rrezikonte të shkonte sërish në zgjedhje, nëse nuk do të arrihej zgjedhja e kreut të shtetit.
Sipas tij, zgjedhja e Justina Shiroka-Pulës, e cila vinte nga Akademia e Shkencës dhe Arteve të Kosovës ku kishte qenë kryetare, u prit shumë mirë nga ata që ndiqnin zhvillimet politike.
Mehmeti e ka cilësuar si domethënëse faktin që në krye të Republikës u zgjodh një akademike. Ai ka vlerësuar se kryeministri Albin Kurti, pas përpjekjeve të shumta, hoqi dorë nga interesi partiak dhe mbështeti një figurë që më herët kishte qenë edhe ministre në PDK.
Ai ka shtuar se Bedri Hamza, si pjesë e PDK-së, ndodhej përballë zgjedhjes për ta pranuar një figurë që ishte njëkohësisht anëtare dhe aktiviste e kësaj partie, por edhe akademike. Sipas Mehmetit, mospranimi i saj do të mund të interpretohej si mbështetje për zgjedhje të reja të jashtëzakonshme.
Me 81 votat e marra për postin e Presidentes së Republikës së Kosovës, Shiroka-Pula i dha fund, sipas Mehmetit, një periudhe të gjatë pasigurie rreth institucionit më të lartë të shtetit.
Mehmeti pret që presidentja e re të sjellë një mënyrë tjetër funksionimi në Presidencë, duke bashkëpunuar me të gjitha partitë politike dhe duke punuar për rritjen e prestigjit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ai ka përmendur edhe urimet e ardhura nga Bashkimi Evropian dhe shtetet e tjera si një tregues të hapjes së rrugës për bashkëpunim.
Ai ka shprehur shpresën që Shiroka-Pula të hartojë një strategji për avancimin e Kosovës dhe të përmirësojë marrëdhëniet e vendit brenda dhe jashtë saj gjatë mandatit.
Sipas Mehmetit, fakti që presidentja i përket një kampi tjetër politik, ndërsa kandidatura e saj u propozua nga kryeministri, mund të krijojë një ekuilibër mes LVV-së dhe PDK-së. Ai ka nënvizuar se dallimi mes pozitës dhe opozitës nuk duhet të nënkuptojë armiqësi, por bashkëpunim më të madh dhe respektim të roleve institucionale.
Mehmeti ka thënë se kjo frymë bashkëpunimi duhet të shtrihet edhe te dy partitë e tjera në Kuvend, LDK dhe AAK.