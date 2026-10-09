Neymar publikon pamjet e festës së dehur me Messin dhe Suarezin pas triumfit të Barcelonës

Neymar Junior ka rikthyer në vëmendje një video nga festimet e Barcelonës pas suksesit në Ligën e Kampionëve në vitin 2015. Në pamje, braziliani shfaqet së bashku me Lionel Messin dhe Luis Suarezin, ndërsa veçanërisht ka spikatur paraqitja e rrallë e argjentinasit.
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Videoja është pjesë e dokumentarit të Netflix-it “Neymar: Kaosi i Përsosur”. Gjatë tij, futbollisti brazilian shfleton në telefon disa pamje të vjetra dhe kujton periudhën kur ishte pjesë e Barcelonës.
Fillimisht, në video shihen Neymar dhe Suarez duke kërcyer. Pak më vonë, atyre u bashkohet edhe Messi, i cili mban një kapelë dhe syze të pazakonta. Argjentinasi qesh, vallëzon dhe shijon momentin me shokët e skuadrës, ndërsa Neymar shpjegon skenën.
“Shikojeni Messin. Ai po kërcen! Unë, Suarez dhe Messi. Ishim plotësisht të dehur”, shprehet Neymar me të qeshur.
Festimi u zhvillua pas finales së Ligës së Kampionëve të vitit 2015, ku Barcelona mposhti Juventusin me rezultatin 3-1 në Berlin.
Skuadra katalanase kaloi në avantazh që në minutën e katërt, kur Ivan Rakitic shënoi. Juventusi arriti të barazojë me Alvaro Moratan, por Luis Suárez e riktheu Barcelonën në epërsi në minutën e 68-të. Në kohën shtesë, Neymar vulosi fitoren me golin e tretë.
Me këtë triumf, Barcelona fitoi për herë të pestë Ligën e Kampionëve dhe kompletoi tripletën, pasi më herët kishte siguruar edhe kampionatin spanjoll dhe Kupën e Mbretit.
Messi, Suarez dhe Neymar luajtën së bashku nga viti 2014 deri në vitin 2017. Treshja, e njohur me akronimin MSN, konsiderohet një nga repartet sulmuese më të suksesshme në historinë moderne të Barcelonës. Që në sezonin e parë si partnerë, ata fituan tre trofetë kryesorë.
Bashkëpunimi i tyre përfundoi në verën e vitit 2017, kur Neymar kaloi te Paris Saint-Germain për 222 milionë euro, shifër që mbetet transferimi më i shtrenjtë në historinë e futbollit. Messi u largua nga Barcelona katër vjet më pas, ndërsa Suarez iu bashkua Atletico Madridit në vitin 2020.