Jashari pret zëvendësdrejtorin e Qendrës së Ekselencës së NATO-s për Mjekësinë Ushtarake

Gjenerallejtënant Bashkim Jashari, komandant i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), është takuar me kolonel Zoltan Vekerdi, zëvendësdrejtor i Qendrës së Ekselencës së NATO-s për Mjekësinë Ushtarake.
Kolonel Vekerdi udhëheq një grup prej dhjetë ushtarakësh të kësaj qendre që po qëndrojnë në Kosovë për të kryer validimin e dy ekipeve ROLE 1 të FSK-së.
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Në takim, Jashari e falënderoi Vekerdin për mbështetjen dhe bashkëpunimin e pandërprerë. Ai vlerësoi gjithashtu ndihmesën e qendrës në zhvillimin dhe përmirësimin e kapaciteteve mjekësore të FSK-së.
FSK-ja njoftoi se bisedimet u përqendruan te bashkëpunimi mes profesionistëve, ndarja e përvojave dhe zbatimi i standardeve të NATO-s në mjekësinë ushtarake.
Palët trajtuan edhe qëndrueshmërinë operacionale mjekësore, rivalidimin e ekipeve ROLE 1, përfshirjen e FSK-së në aktivitetet e qendrës dhe pjesëmarrjen e saj në ushtrimin fushor “Vigorous Warrior 28” (VW28).
Përmes validimit synohet të shqyrtohen dhe të zhvillohen më tej aftësitë operacionale të ekipeve mjekësore të FSK-së, duke forcuar ndërveprueshmërinë dhe gatishmërinë e tyre sipas standardeve të NATO-s.