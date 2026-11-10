VIDEO/ Këngëtarja Parashqevi Simaku vjen me një mesazh për shqiptarët

VIDEO/ Këngëtarja Parashqevi Simaku vjen me një mesazh për shqiptarët

Këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Parashqevi Simaku, pas një periudhe të gjatë mungese në rrjetet sociale, është rikthyer në vëmendjen e publikut përmes një video të publikuar në “Facebook”.

Videoja është shpërndarë nga biznesmeni Elton Ilirjani, i cili ka bërë të ditur se këngëtarja ka një mesazh të veçantë për të gjithë shqiptarët.

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E buzëqeshur dhe me një pamje të kuruar, Parashqevi Simaku shfaqet nga New York-u, ku përshëndet ndjekësit dhe përcjell fjalë dashurie e mirënjohjeje.

“Ju përshëndes të gjithëve nga New York, ju dua.

Më shumë dashuri dhe mirënjohje, Parashqevia”, shprehet ajo në videon e publikuar.

Rishfaqja e këngëtares ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve, të cilët kanë pritur prej kohësh një mesazh të ri prej saj.

 


Shtuar 10.11.2026 15:36

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