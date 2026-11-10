Për provimin e jurisprudencës, qeveria e RMV-së kërkon opinion urgjent nga Komisioni i Venecias

Për provimin e jurisprudencës, qeveria e RMV-së kërkon opinion urgjent nga Komisioni i Venecias

Në mbledhjen e sotme, qeveria miratoi marrjen me urgjencë të një opinioni nga Komisioni i Venecias për modelin e propozuar të dhënies së provimit të jurisprudencës.

Sipas Ministrisë së Drejtësisë, ky opinion do të mundësojë një vlerësim ndërkombëtar, profesional dhe të pavarur nëse zgjidhja e propozuar përputhet me Kushtetutën, instrumentet juridike ndërkombëtare dhe standardet evropiane.

Të lidhura

None found

Propozimi parashikon që të gjithë kandidatët t’i nënshtrohen një sistemi të vetëm provimi, në kushte të barabarta dhe sipas të njëjtave kritere profesionale, pa provime të ndara apo standarde të ndryshme. Komisioni i Venecias është organ këshillëdhënës i Këshillit të Evropës, ku përfaqësohen 61 shtete anëtare, dhe do ta shqyrtojë zgjidhjen ligjore nga një këndvështrim i pavarur ndërkombëtar profesional.

Gjatë procedurës, raportuesit e Komisionit të Venecias do të takohen me përfaqësues të institucioneve relevante, të partive politike parlamentare e të organizatave studentore, si edhe me dekanët e pesë fakulteteve juridike. Janë planifikuar edhe demonstrime praktike: pjesa me shkrim e provimit do të paraqitet në Gjykatën e Apelit në Shkup, ndërsa pjesa me gojë në Ministrinë e Drejtësisë.

Ministria e Drejtësisë thekson se ligjet duhet të mbështeten te Kushtetuta, e drejta dhe standardet evropiane, ndërsa zgjidhjet të dalin nga argumentimi juridik dhe analiza profesionale.


Shtuar 10.11.2026 15:39

Tags:
Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh

Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh
VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve

VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve
Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet

Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet
Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm

Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm
Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes

Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes
Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar

Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar
Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim

Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim
Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit

Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet