Si votuan serbët e Kosovës në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi

Si votuan serbët e Kosovës në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi

Lista Studentore doli fituese në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të zhvilluara dje në Serbi.

Të dhënat e publikuara nga Komisioni i Zgjedhjeve i Serbisë për rezultatet sipas rajoneve tregojnë se Partia Progresive Serbe pësoi humbje në thuajse të gjitha zonat e vendit. Ndërkohë, Partia Socialiste e Serbisë arriti të kalojë pragun zgjedhor vetëm në disa pjesë, mes tyre edhe në zonat ku votuan serbët e Kosovës.

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Në Kosovë, lista “Serbia e Bashkuar”, e drejtuar nga Aleksandar Vuçiq, mori 24 mijë e 344 vota, ose 71,63% të votave, raporton Televizioni N1.

Lista Studentore u rendit pas saj me 7 mijë e 167 vota, duke siguruar 21,09% të totalit.

Forca politike e Ivica Daçiqit, Partia Socialiste, e cila në pjesën më të madhe të Serbisë nuk arriti të kapë pragun prej 3%, në Kosovë mori 1 mijë e 75 vota, ose 3,16%.

Në Mitrovicën e Veriut, lista e Vuçiqit siguroi 2 mijë e 721 vota, që përbëjnë 61,76% të votave. Lista Studentore mori 1 mijë e 415 vota, ose 32,12%, ndërsa SPS-ja e Daçiqit u votua nga vetëm 54 persona.


Shtuar 26.10.2026 17:25

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