Hoti: Sipas ASK-së, kostoja e jetesës është rritur mesatarisht 45% në pesë vitet e fundit

Hoti: Sipas ASK-së, kostoja e jetesës është rritur mesatarisht 45% në pesë vitet e fundit

Avdullah Hoti, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka reaguar për gjendjen ekonomike në vend. Ai tha se shtrenjtimi i jetesës po ua vështirëson gjithnjë e më shumë përditshmërinë qytetarëve.

Në një postim në Facebook, Hoti iu referua të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), sipas të cilave kostoja e jetesës është rritur mesatarisht me 45% gjatë pesë viteve të fundit. Sipas tij, çmimet e shumë produkteve që blejnë familjet janë afruar me dyfishin e nivelit të mëparshëm.

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Duke kritikuar Qeverinë Kurti dhe atë që e cilësoi propagandë për sukses ekonomik, Hoti tha se buxheti duhet vlerësuar përmes cilësisë së jetës së qytetarëve, jo vetëm nga shifrat e paraqitura në letër. Ai theksoi se, edhe nëse qeveria paraqet shuma miliardëshe, barra që familjet përballojnë çdo fundjavë në arkën e marketit tregon ndikimin e çmimeve në jetën e tyre.

Sipas Hotit, diskutimi në Kuvend për buxhetin 2027-2029 duhet të trajtojë ndryshimin e kostos së jetesës, përgjegjësinë për këtë gjendje dhe masat që mund ta lehtësojnë barrën e qytetarëve.


Shtuar 10.11.2026 11:46

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