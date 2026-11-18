Komisioni Hetimor Parlamentar që po shqyrton veprimet dhe mosveprimet e institucioneve pas vrasjes së Arlinda Zekajt, si dhe trajtimin e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje, do të zhvillojë sot mbledhjen e radhës.
Gjatë kësaj seance pritet të intervistohen zyrtarë të Qendrës për Punë Sociale në Pejë, përfshirë menaxheren e rastit Toska Gega, udhëheqësin e QPS-së Durim Kelmendi, zyrtarin Shpat Morina dhe drejtuesen e QPS-së në Pejë, Shpresa Lukaj.
Të lidhura
None found
Para anëtarëve të Komisionit do të paraqitet për intervistim edhe kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri.