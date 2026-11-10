Hegseth përmend Kosovën në përgjigje të nismës për shkarkimin e tij

Hegseth përmend Kosovën në përgjigje të nismës për shkarkimin e tij

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, e cilësoi nismën për shkarkimin e tij si një “spektakël politik” dhe si një manifest personal të nxitur nga egoja dhe pakënaqësia.

Për të kundërshtuar nismën, ai iu referua ndërhyrjeve të SHBA-së në Kosovë dhe në vende të tjera. Sipas Hegsethit, asnjë sekretar i Mbrojtjes nuk është shkarkuar për operacione të tilla, pavarësisht nëse ka pasur apo jo një rezolutë për kompetencat e luftës. Ai përmendi ndërhyrjen në Liban nën Reaganin, atë në Kosovë nën Clintonin, si dhe operacionet në Irak dhe Siri nën Obaman e Bidenin, duke thënë se ky ka qenë standardi.

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Në një konferencë për media në Pentagon, Hegseth tha se ka drejtuar operacione ushtarake të ligjshme dhe të suksesshme dhe se asnjë sekretar i Mbrojtjes nuk është shkarkuar për këtë arsye. Ai e përshkroi kongresmenin republikan Thomas Massie si një ligjvënës të mposhtur e të pakënaqur, i cili, sipas tij, nuk po ushtron mbikëqyrje reale. Massie paraqiti të hënën tetë pika për shkarkimin e Hegsethit, ndërsa më herët këtë vit kishte humbur zgjedhjet paraprake brenda Partisë Republikane.

Dhoma e Përfaqësuesve pritet të mbajë të martën një votim procedural, i cili do të tregojë sa republikanë janë të gatshëm të mos e mbështesin Hegsethin. Ky është vetëm hapi i parë: votimi do të përcaktojë nëse Dhoma do t’i shqyrtojë nenet e shkarkimit apo nëse udhëheqja republikane do ta ndalë nismën përpara se ajo të hidhet në votim te ligjvënësit.


Shtuar 10.11.2026 18:44

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