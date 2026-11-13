Mario Mitaj shfaqet i nxirë pranë syrit pas fitores ndaj Finlandës

Mario Mitaj shfaqet i nxirë pranë syrit pas fitores ndaj Finlandës

Mario Mitaj u aktivizua në një rol jo të zakonshëm për të në fitoren 2-0 të Shqipërisë ndaj Finlandës.

Në skemën e trajnerit Maran, ai ishte pjesë e mbrojtjes me tre lojtarë, ndonëse zakonisht luan në krahun e majtë. Edhe në këtë pozicion, talenti dha siguri me paraqitjen e tij.

Të lidhura

None found

Pas ndeshjes, 23-vjeçari publikoi një “story” në rrjetet sociale, ku dukej i nxirë pranë syrit. Shenja tregonte se përplasjet në fushë nuk kishin qenë të lehta për të.

Foton, futbollisti nga Malësia e Madhe e shoqëroi me mesazhin: “Përjetësisht me ty, Shqipëria ime”. Pavarësisht moshës së re, Mitaj numëron 38 ndeshje me Kombëtaren.

I nxirë në fytyrë, Mario Mitaj me reagim


Shtuar 13.11.2026 12:49

Tags: , ,
Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit

Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit
Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney

Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney
Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?

Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?
Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit

Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit
Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës

Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës
Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi

Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi
Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe

Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe
Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup

Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet