Londra pret për herë të parë ceremoninë e Topit të Artë

Për herë të parë që prej krijimit të tij, ceremoniali i ndarjes së “Topit të Artë” po zhvillohet në Londër dhe jo në Paris, qyteti që e ka pritur këtë event gjatë gjashtë edicioneve të fundit.
Aktiviteti, i organizuar nga France Football në bashkëpunim me UEFA-n, po mbahet në “London Palladium”, në zonën West End të kryeqytetit britanik. Zhvendosja përbën një moment të veçantë në historinë e një prej çmimeve më prestigjioze të futbollit.
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Ky vendim nuk ka lidhje me situatën e fundit shoqërore në Paris dhe as me kandidaturën e sulmuesit anglez Harry Kane. Organizatorët e kishin marrë atë më shumë se një vit më parë, në kuadër të 70-vjetorit të çmimit dhe për t’i kushtuar nderim fituesit të parë të tij, Stanley Matthews.
Matthews e fitoi Topin e Artë në vitin 1956, kur ishte 41 vjeç. Edhe sot, ai vazhdon të jetë lojtari më i moshuar që ka triumfuar në këtë garë.
Zgjedhja e Londrës shihet edhe si një hap për ta forcuar karakterin ndërkombëtar të ceremonisë. Pas gjashtë organizimeve të njëpasnjëshme në “Theatre du Chatelet” të Parisit, ndryshimi i qytetit synon t’i japë eventit një shtrirje më të gjerë jashtë Francës.
Megjithatë, mbetet e paqartë nëse ky organizim do të hapë rrugën për një traditë të re, ku ceremonia do të udhëtojë në qytete të ndryshme, apo nëse Parisi do të rikthehet si qendra kryesore e saj në vitet e ardhshme.
Londra i shton këtij edicioni edhe një element simbolik, pasi Harry Kane ka lindur në kryeqytetin anglez. Sulmuesi, i cili vjen pas sezonit të tij me Bayern Munichun, është ndër favoritët për çmimin dhe përballet me Kylian Mbappé, Lamine Yamal dhe fituesin në fuqi, Ousmane Dembélé.
Nëse shpallet fitues, Kane do të bëhej anglezi i parë që merr Topin e Artë pas Michael Owen, i cili e fitoi trofeun në vitin 2001.