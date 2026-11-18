Gjatë fjalës së tij në Kuvend, deputeti i Partisë Demokratike Igli Cara ngriti akuza të forta për shpërdorime masive në Bashkinë e Durrësit.
Cara pohoi se vetëm brenda dy viteve në këtë bashki janë kryer abuzime me rreth 30 milionë euro. Sipas tij, edhe furnizimi me ujë, shpenzimet e të cilit mbulohen nga taksapaguesit shqiptarë, i është dorëzuar Alabbarit.
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Deputeti demokrat theksoi se qytetarët kanë duruar shumë nga kjo qeveri, por tani gjendja ka arritur në një pikë ku kryeministri nuk ka zgjidhje tjetër veçse të largohet.
“30 milionë euro, jo pak, vetëm për dy vite nga Bashkia e Durrësit janë abuzuar,” deklaroi Cara.
Ai shtoi se kjo shifër nuk është e papërfillshme dhe se për këtë arsye Durrësi po vuan nga përmbytjet, korrupsioni i shfrenuar dhe ndërtimet e lidhura me Ramën. Cara përmendi gjithashtu portin, ku po ngrihen kullat e Alabbarit, dhe theksoi se edhe ujin e ka kërkuar po i njëjti person.
Të gjitha kostot e ujit paguhen nga qytetarët shqiptarë, por sipas Carës, ato i janë kaluar Alabbarit. Ai u shpreh se çdo gjë shkon për miqtë e Ramës. Deputeti shtoi se populli ka duruar dhimbjen e largimit të të rinjve, skandalet e njëpasnjëshme dhe premtimet e pambajtura, ndërsa llogaridhënia shtyhet pafundësisht. Sipas tij, durimi ka kaluar çdo kufi dinjiteti dhe tani duhet të largohet ai.