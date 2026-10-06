Hamza: Stabiliteti politik dhe institucional i Kosovës është një zhvillim i mirë

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, e vlerësoi miratimin e ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara, si dhe zgjedhjen e Justina Shiroka Pulës në postin e presidentes së Kosovës.
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Hamza deklaroi se partia e tij nuk synon të pengojë proceset e drejtësisë, por kërkon që Ushtria Çlirimtare e Kosovës të ketë drejtësi. “Ne nuk dëshirojmë ta pengojmë drejtësinë. Ne dëshirojmë që UÇK-së t’i garantohet drejtësi. Çdo krim që ka ndodhur, le të luftohet”, tha ai, ndërsa falënderoi deputetët që mbështetën ndryshimet ligjore.
Duke folur për presidenten e zgjedhur, kreu i PDK-së u shpreh se Justina Shiroka Pula është “një përfaqësuese e denjë për pozitën e presidentes” dhe premtoi bashkëpunimin e PDK-së me të.
“Është mirë që vendi do të ketë stabilitet politik dhe institucional”, përfundoi Hamza.