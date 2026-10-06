Enver Hasani: Zgjedhja e Justina Shiroka-Pulës si presidente është kushtetuese

Enver Hasani: Zgjedhja e Justina Shiroka-Pulës si presidente është kushtetuese

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese Enver Hasani vlerëson se zgjedhja e Justina Shiroka-Pulës në postin e presidentes përputhet me Kushtetutën, edhe pse votimi përfundoi disa minuta pas afatit të caktuar nga Gjykata Kushtetuese.

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Sipas Hasanit, vendimtare është që procesi nisi brenda afatit. Ai theksoi se numërimi i votave dhe njoftimi i rezultatit, edhe nëse zgjasin disa minuta më tepër, nuk përbëjnë çështje kushtetuese.

Hasani deklaroi gjithashtu se Kuvendi i legjislaturës së njëmbëdhjetë nuk është shpërndarë dhe vijon të jetë plotësisht funksional, pa asnjë mangësi kushtetuese.

Këto qëndrime ai i dha në një intervistë për KosovaPress.


Shtuar 7.10.2026 00:49

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