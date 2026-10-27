Gusia: Shkelja e parë ndaj Arlinda Zekajt ndodhi në Qendrën për Punë Sociale, të pritet raporti me afat 52-orësh nga Kurti

Edi Gusia, drejtoreshë ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore pranë Zyrës së Kryeministrit, kërkoi që hetimi i rastit të vrasjes së Arlinda Zekajt të përfshijë të gjitha institucionet e përfshira, e jo vetëm Policinë dhe Prokurorinë.
E ftuar në emisionin “Debat Plus”, Gusia e përshkroi Arlindën si simbol të guximit dhe u bëri thirrje palëve të mos e shfrytëzojnë vdekjen e saj për hakmarrje politike. Ajo po ashtu foli për numrin e grave të vrara në Kosovë, duke nënvizuar se kjo mbetet një dukuri shqetësuese.
Të lidhura
None found
“Arlinda është shembull i jashtëzakonshëm kurajimi dhe i ka dhënë një mësim të madh gjithë shoqërisë në Kosovë. Përtej detyrës sime dhe faktit që jam një grua që jeton këtu, dua që bashkë me qytetarët e Kosovës dhe të ftuarit të ndalemi e të mos e përdorim vdekjen e një gruaje për asnjë lloj hakmarrjeje politike, sepse kjo nuk na çon askund”, tha Gusia.
Sipas saj, nga viti 2018 deri më 2022 janë vrarë 20 gra në rrethana që përmbajnë elemente thelbësore të femicidit. Ajo shtoi se në dy dekadat e fundit në Kosovë janë vrarë më shumë se 90 gra, ndërsa këtë vit janë shënuar tetë raste.
Gusia vuri në dukje se përgjegjësia institucionale për rastin e Arlinda Zekajt duhet shqyrtuar në tërësi. Ajo veçoi Qendrën për Punë Sociale, duke pretenduar se shkelja e parë ndaj viktimës nisi aty.
“Neglizhenca dhe mungesa e llogaridhënies nuk lidhen vetëm me një hallkë të zinxhirit. Me të drejtë përmenden Policia dhe Prokuroria, por janë përfshirë edhe shumë institucione të tjera. E para është Qendra për Punë Sociale, ku kujdesi për fëmijën iu dha babait dhunues. Pikërisht aty nisi përshkallëzimi i situatës, pasi një fëmijë i mitur nuk duhet t’i lihet dhunuesit, por nënës. Kjo ishte shkelja e parë ndaj Arlindës”, deklaroi ajo.
Ajo ngriti edhe çështjen nëse Arlinda kishte përfituar mbështetje nga mbrojtësit e viktimave ose ndihmë juridike falas. Sipas Gusisë, duheshin marrë masa mbrojtëse edhe ndaj personave të tjerë që mund të përbënin rrezik për të.
“Në këtë zinxhir institucional mungon krejtësisht qëndrimi i mbrojtësve të viktimave. Nuk dimë nëse Arlinda ka pasur mbështetjen e tyre apo ndihmë juridike falas. Agjencia jonë nuk i trajton rastet, por urdhri mbrojtës mund të përfshijë të gjithë familjarët e bashkëshortit ose ish-bashkëshortit që kërcënojnë. Prokurorja duhej të nxirrte urdhër mbrojtës ndaj kunatit. Kur Policia shkoi dhe ai nuk e hapi derën, Prokuroria duhej të lëshonte menjëherë urdhrin, ndërsa pjesëtarët e tjerë të familjes që nuk janë pjesë e bërthamës duhej të largoheshin nga shtëpia. Nuk ka kuptim që viktima të detyrohet të jetojë me pjesën tjetër të familjes së ish-burrit”, u shpreh Gusia.
Në përfundim, Gusia kërkoi që të pritet raporti i vlerësimit të rastit, për të cilin kryeministri Albin Kurti kishte caktuar afat prej 52 orësh.
“Kërkoj vetëm ta presim raportin, për të cilin kryeministri Albin Kurti ka dhënë afat 52 orë, dhe të shohim vlerësimin objektiv të asaj që ka ndodhur. Nuk është hera e parë që gratë e vrara kanë dërguar letër”, tha ajo.