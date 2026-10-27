I dyshuari për vrasjen e Arlinda Zekajt kërcënoi policinë: “Nuk dorëzohem, ju vras edhe juve

Albert Sylaj, i dyshuar për vrasjen e Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës, raportohet se u ka thënë zyrtarëve policorë se nuk do të dorëzohej dhe i ka kërcënuar me vrasje.
Ermal Panduri, moderator i emisionit “Debat Plus”, bëri publik informacionin, sipas të cilit Sylaj paralajmëroi se do t’i vriste policët nëse ata përpiqeshin ta arrestonin.
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“Informatë ekskluzive: Kur ka komuniku policia me dorasin e dyshuar, ka thënë: ‘Nuk dorëzohem, iu vras edhe juve. I gjallë nuk dorëzohem’”, deklaroi Panduri.
Autoritetet nuk kanë dhënë deri tani hollësi për rrethanat dhe kohën e pretenduar të komunikimit, apo nëse kërcënimet janë konfirmuar nga policia.