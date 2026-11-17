Pas mbledhjes së Kryesisë së Aleancës, kryetari i partisë, Ardian Gjini, mbajti një konferencë për media ku foli për vendimin e Gjykatës Speciale ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe rikonfirmoi qëndrimin mbështetës të Aleancës.
Gjini përsëriti se partia nuk e ka votuar Ligjin e vitit 2015 për Gjykatën Speciale dhe se Kuvendi duhet ta shqyrtojë mundësinë e shfuqizimit të tij.
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“Për fat të keq, Kosova ka kohë që po përballet vetëm me lajme të këqija. Nuk na kujtohet kur kemi marrë për herë të fundit një lajm të mirë për vendin, dhe qytetarët nuk e meritojnë këtë gjendje. Sot u shtua edhe dënimi ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi. Aleanca ruan qëndrimin e saj të qartë dhe qëndron pranë të gjithë luftëtarëve të UÇK-së të gjykuar në Gjykatën e Specializuar”, deklaroi Gjini.
Në të njëjtën paraqitje, ai kritikoi Qeverinë për gjendjen energjetike, duke paralajmëruar se Kosova po i afrohet kolapsit. Sipas Gjinit, përgjegjësia i takon Qeverisë së Kosovës, të cilën e akuzoi për neglizhencë dhe mungesë kompetence.
“Që prej korrikut, prej disa muajsh, kemi parë se në ç’drejtim po zhvillohet situata. Sot Kosova është në një gjendje shumë shqetësuese dhe pothuajse çdo ditë pranë kolapsit energjetik. Përgjegjësia është tërësisht në Prishtinë, te Qeveria e Kosovës, për shkak të neglizhencës, mungesës së kompetencës dhe, me sa duket, korrupsionit në të gjithë sektorët”, u shpreh ai.
Gjini kundërshtoi edhe ndalimin e importit të energjisë elektrike nga Serbia, duke e cilësuar vendimin si përpjekje për të zhvendosur vëmendjen e qytetarëve nga problemet e sektorit energjetik në vend.
Ai përmendi anulimin e projektit me kompaninë ContourGlobal dhe refuzimin e gazit amerikan, duke thënë se këto vendime e kanë bërë Kosovën të varur nga importi i energjisë.
“Synimi ishte që Kosova të prodhonte energji, të mos varej nga importet dhe mafia energjetike që këta njerëz kanë ngritur. Projekti me ContourGlobal u anulua, ndërsa në arbitrazh kemi paguar edhe 21 milionë euro; po ashtu, u refuzua gazi amerikan. Kjo tregon se ata nuk mendojnë as për afat të shkurtër, as për atë afatmesëm apo afatgjatë”, tha Gjini.
Kritika e tij u shtri edhe te shpërndarja e buxhetit për infrastrukturën. Për rrugën Prishtinë–Durrës, Gjini tha se nuk janë paraparë mjetet e nevojshme për nisjen e punimeve.
Ai foli gjithashtu për shëndetësinë, arsimin dhe prodhimin vendor, duke e akuzuar Qeverinë se po i dëmton prodhuesit e vendit përmes instrumenteve shtetërore.
Gjini tha se këto tema u diskutuan në mbledhjen e Kryesisë së Aleancës dhe bëri të ditur se partia do të vijojë takimet me qytetarët në terren.