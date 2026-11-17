Një vajzë ka humbur ndjenjat gjatë protestës para Kryeministrisë, në ditën e 171-të të tubimit kundër qeverisë. Ajo është ndihmuar nga qytetarët e pranishëm, të cilët i kanë dhënë ujë.
Protesta është shoqëruar me tensione dhe përplasje të forta mes qytetarëve dhe policisë, përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit”. Forcat e rendit nuk i kanë lejuar protestuesit të qëndrojnë në rrugë, duke i detyruar të zhvendosen në trotuare.
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Gjatë ndërhyrjeve të policisë janë kryer edhe shoqërime protestuesish, disa prej të cilave janë shoqëruar me përplasje fizike. Në një moment, qytetarët janë bashkuar për të penguar largimin e një furgoni policie, brenda të cilit ndodheshin protestuesit e shoqëruar.
Pavarësisht tensioneve, protestuesit kanë vijuar qëndrimin e tyre, duke kënduar këngë patriotike dhe duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama.