Gërvalla mohon se i kërkoi viktimës t’i drejtohej Qeverisë pas vrasjes së Arlinda Zekajt

Gërvalla mohon se i kërkoi viktimës t’i drejtohej Qeverisë pas vrasjes së Arlinda Zekajt

Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka reaguar për vrasjen e Arlinda Zekajt në Pejë, duke dhënë sqarime lidhur me deklaratën e saj për këtë ngjarje.

Gërvalla ka theksuar se nuk ka thënë që viktima duhej t’i drejtohej Qeverisë. Sipas saj, reagimi lidhej me përpjekjen e një deputeteje për ta paraqitur Qeverinë si përgjegjëse për mosveprim, pas kërkesave që viktima u kishte drejtuar institucioneve të drejtësisë.

Të lidhura

None found

“Unë nuk kam thënë se viktima duhej t’i drejtohej Qeverisë. Deklarata ime erdhi pasi një deputete tentoi ta përfshinte Qeverinë në mosveprim, pas kërkesave të viktimës drejtuar institucioneve të drejtësisë. Keqinterpretimi i deklaratës sime për qëllime politike nuk i bën nder luftës sonë kundër femicidit”, ka deklaruar Gërvalla.

Rasti i vrasjes së Arlinda Zekajt ka rikthyer diskutimin mbi përgjegjësinë e institucioneve në trajtimin e dhunës ndaj grave, si dhe mbi nevojën për hapa konkretë që synojnë parandalimin e femicidit.


Shtuar 26.10.2026 21:37

Tags: , , ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara