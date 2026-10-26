Gërvalla mohon se i kërkoi viktimës t’i drejtohej Qeverisë pas vrasjes së Arlinda Zekajt

Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka reaguar për vrasjen e Arlinda Zekajt në Pejë, duke dhënë sqarime lidhur me deklaratën e saj për këtë ngjarje.
Gërvalla ka theksuar se nuk ka thënë që viktima duhej t’i drejtohej Qeverisë. Sipas saj, reagimi lidhej me përpjekjen e një deputeteje për ta paraqitur Qeverinë si përgjegjëse për mosveprim, pas kërkesave që viktima u kishte drejtuar institucioneve të drejtësisë.
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“Unë nuk kam thënë se viktima duhej t’i drejtohej Qeverisë. Deklarata ime erdhi pasi një deputete tentoi ta përfshinte Qeverinë në mosveprim, pas kërkesave të viktimës drejtuar institucioneve të drejtësisë. Keqinterpretimi i deklaratës sime për qëllime politike nuk i bën nder luftës sonë kundër femicidit”, ka deklaruar Gërvalla.
Rasti i vrasjes së Arlinda Zekajt ka rikthyer diskutimin mbi përgjegjësinë e institucioneve në trajtimin e dhunës ndaj grave, si dhe mbi nevojën për hapa konkretë që synojnë parandalimin e femicidit.