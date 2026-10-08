Geci kërkon verifikimin e pretendimeve për 52 mijë dollarët e Rubinit: Pse nuk flitet për dëshminë e tij në Hagë?

Geci kërkon verifikimin e pretendimeve për 52 mijë dollarët e Rubinit: Pse nuk flitet për dëshminë e tij në Hagë?

Analisti dhe aktivisti Halil Geci ka kërkuar sqarimin e pretendimeve për pagesa mujore prej rreth 52 mijë dollarësh ndaj diplomatit amerikan James Rubin dhe për rolin e tij në përpjekjet për një marrëveshje që, sipas Gecit, përfshinte edhe ndarjen e Kosovës.

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Duke iu referuar një shkrimi të Jona Çitakut, Geci ka vënë në pikëpyetje mungesën e debatit publik për dëshminë e Rubinit në Hagë.

“Ku qëndron e vërteta për 52 mijë dollarët e Rubinit? A po e fshehin ‘tradhtarët’ të vërtetën për ‘tradhtarin’? Pse nuk flitet për atë që tha Rubini në Hagë?”, ka shkruar Geci.

Sipas tij, në versionin e publikuar të dëshmisë, Rubini është pyetur për pagesa mujore prej rreth 52 mijë dollarësh gjatë periudhës 2018–2020, si edhe për përfshirjen e tij në përpjekjet për një marrëveshje ku trajtohej edhe çështja e ndarjes së Kosovës.

Geci ka bërë thirrje që pretendimet të shqyrtohen dhe të verifikohen në mënyrë publike. “Nëse kjo është thënë publikisht në sallën e gjyqit, atëherë pyetja është e thjeshtë: Pse nuk flitet për këtë?”, ka shkruar ai.

Ai ka theksuar se çdo dëshmi që lidhet me territorin dhe sovranitetin e Kosovës, si dhe me përdorimin e parave të qytetarëve, duhet të diskutohet publikisht.

“Nuk duhet të ketë heshtje për asnjë dëshmi që prek territorin, sovranitetin dhe paratë e qytetarëve të Kosovës”, ka deklaruar Geci.

Në reagimin e tij, ai ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj atyre që, sipas tij, nuk po flasin për çështjen, duke i akuzuar se po mbulojnë të vërtetën përmes heshtjes.

Geci e mbylli reagimin me kërkesën që pretendimet për pagesat, lobimin dhe territorin e Kosovës të hetohen e të verifikohen publikisht, për të sqaruar çfarë është thënë në të vërtetë në Hagë dhe në çfarë rrethanash janë kryer pagesat.


Shtuar 8.10.2026 09:38

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