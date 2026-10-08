39 zjarre në sipërfaqe të hapura në Maqedoni gjatë natës, tre ende aktive

Qendra për Menaxhim me Kriza njoftoi se nga 7 deri më 8 tetor, deri në orën 7:30 të mëngjesit, në Maqedoni janë evidentuar gjithsej 39 zjarre në sipërfaqe të hapura.
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Prej tyre, 35 janë shuar, një është vënë nën kontroll, ndërsa tre vijojnë të jenë aktive.
Një nga vatrat aktive ndodhet në komunën e Çashkës, në afërsi të fshatit Jabollçishtë, në zonën “Bikov Grob”, ku zjarri ka përfshirë pyje ahu, shkurre dhe bimësi të ulët. Vatër tjetër është raportuar në komunën e Likovës, pranë fshatit Strima, në vendin “Guri Kuç”, ku po digjen pyje pishe dhe pyje të ulëta. Zjarr aktiv ka edhe në komunën e Dibrës, afër fshatit Kosovrasti i Epërm, në zonat “Krushno dhe Vlozhno”, ku janë përfshirë pyje të përziera.
Ndërkohë, zjarri i regjistruar në komunën e Studeniçanit, mes fshatrave Draçevicë dhe Cvetovo, në vendin “Kaldired”, ku digjet bimësi e ulët, është nën kontroll./Telegrafi/