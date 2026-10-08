39 zjarre në sipërfaqe të hapura në Maqedoni gjatë natës, tre ende aktive

39 zjarre në sipërfaqe të hapura në Maqedoni gjatë natës, tre ende aktive

Qendra për Menaxhim me Kriza njoftoi se nga 7 deri më 8 tetor, deri në orën 7:30 të mëngjesit, në Maqedoni janë evidentuar gjithsej 39 zjarre në sipërfaqe të hapura.

Të lidhura

None found

Prej tyre, 35 janë shuar, një është vënë nën kontroll, ndërsa tre vijojnë të jenë aktive.

Një nga vatrat aktive ndodhet në komunën e Çashkës, në afërsi të fshatit Jabollçishtë, në zonën “Bikov Grob”, ku zjarri ka përfshirë pyje ahu, shkurre dhe bimësi të ulët. Vatër tjetër është raportuar në komunën e Likovës, pranë fshatit Strima, në vendin “Guri Kuç”, ku po digjen pyje pishe dhe pyje të ulëta. Zjarr aktiv ka edhe në komunën e Dibrës, afër fshatit Kosovrasti i Epërm, në zonat “Krushno dhe Vlozhno”, ku janë përfshirë pyje të përziera.

Ndërkohë, zjarri i regjistruar në komunën e Studeniçanit, mes fshatrave Draçevicë dhe Cvetovo, në vendin “Kaldired”, ku digjet bimësi e ulët, është nën kontroll./Telegrafi/


Shtuar 8.10.2026 09:33

Tags:
Burgim i përjetshëm për 25-vjeçarin e akuzuar për katër vrasje në Staro Nagoriçane

Burgim i përjetshëm për 25-vjeçarin e akuzuar për katër vrasje në Staro Nagoriçane
Sistemi “Safe City” nis të hënën zbatimin edhe në rajonin e Ohrit

Sistemi “Safe City” nis të hënën zbatimin edhe në rajonin e Ohrit
Takim në Stamboll mes Shasivarit dhe presidentit turk: “Me mikun e vendit tonë, Rexhep Taip Erdogan

Takim në Stamboll mes Shasivarit dhe presidentit turk: “Me mikun e vendit tonë, Rexhep Taip Erdogan
Durmishi: Metodologjia e re për shportën konsumatore pasqyron shpenzimet reale të amvisërive

Durmishi: Metodologjia e re për shportën konsumatore pasqyron shpenzimet reale të amvisërive
E hëna, 12 tetor, shpallet ditë pushimi për qytetarët

E hëna, 12 tetor, shpallet ditë pushimi për qytetarët
Gostivar, ndalohet 27-vjeçari pasi hodhi një paketim me marihuanë

Gostivar, ndalohet 27-vjeçari pasi hodhi një paketim me marihuanë
MPB nis hetimin për pretendimet mbi dhunën ndaj dy të rinjve shqiptarë

MPB nis hetimin për pretendimet mbi dhunën ndaj dy të rinjve shqiptarë
LSH kërkon ndalimin e dhunës policore ndaj shqiptarëve në Shkup dhe përgjegjësi penale e politike

LSH kërkon ndalimin e dhunës policore ndaj shqiptarëve në Shkup dhe përgjegjësi penale e politike