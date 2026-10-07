Doli: 15 minatorë të tjerë u nxorën nga miniera

Pas disa orësh të kaluara të bllokuar në thellësi, 15 minatorë kanë dalë nga miniera. Lajmi ka sjellë lehtësim dhe shpresë te familjarët dhe kolegët e tyre.
Njoftimin e dha Aida Doli, asambleiste shqiptare në Komunën e Mitrovicës së Veriut, përmes një postimi në Facebook. Ajo konfirmoi se minatorët kishin dalë nga miniera.
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“Pas orëve të vështira të ngujuar në thellësi, dalja e tyre është një lajm që sjell lehtësim e shpresë”, shkroi Doli.
Ajo uroi që edhe minatorët e tjerë të dalin shëndoshë e mirë dhe të kthehen pranë familjeve të tyre.
Në postimin e plotë, Doli shkroi: “Tashmë edhe 15 minatorë dolën nga miniera. Pas orëve të vështira të ngujuar në thellësi, dalja e tyre është një lajm që sjell lehtësim e shpresë. Urojmë që të gjithë minatorët të dalin shëndoshë e mirë dhe të kthehen pranë familjeve të tyre.”