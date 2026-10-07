Baba me lot në sy pret nxjerrjen e djalit nga miniera e Trepçës

Baba me lot në sy pret nxjerrjen e djalit nga miniera e Trepçës

Jashtë minierës së Trepçës, një baba pret me ankth dhe lot në sy shfaqjen e djalit të tij të ngujuar në thellësi. I shqetësuar për fatin e tij, ai ndjek çdo lajm që mund t’i japë shpresë se djali ka mbijetuar dhe do të dalë së shpejtë nga miniera.

Baba ka treguar se djali i tij punon në Trepçë prej gjashtë vjetës. Sot, ai po kalon nëpër momente shumë të rënda, duke pritur nëse çdo informacion i ri do të zgjidh dhimbjen e largimit të tij nga miniera.

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Deri tani, rreth 20 minatorë të Trepçës e kanë arritur të dalin, ndërkasa më shumë se 40 të tjerë mbeten ende të bllokuar në thellësi.

Gjithsej, 63 minatorë janë mbetur të ngujuar brenda minierës, pasi trafoja kryesore e këtij horizonti u dogj.


Shtuar 8.10.2026 00:50

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