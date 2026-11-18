Arben Gashi, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka dorëzuar një kërkesë zyrtare në Ministrinë e Infrastrukturës për të siguruar qasje në kontratat e prokurimit dhe memorandumet e bashkëpunimit të nënshkruara me komunat gjatë periudhës 2021-2026.
Në qendër të kërkesës së tij janë kontratat e shpallura si të klasifikuara, me theks të veçantë te ato që lidhen me projekte dhe investime në pjesën veriore të Kosovës.
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Deputeti kërkon informacione të hollësishme mbi vlerën e këtyre kontratave, operatorët ekonomikë që kanë përfituar, pagesat e kryera, si dhe bazën ligjore që ka shërbyer për klasifikimin e tyre si sekret.
Në një njoftim publik, Gashi sqaroi se kërkesa e tij përfshin gjithashtu të gjitha memorandumet e bashkëpunimit me komunat, projektet e parashikuara, fondet e ndara dhe ato të shpenzuara, si dhe raportet e ecurisë për realizimin e këtyre projekteve.
Ai theksoi se është e domosdoshme të dihet se ku kanë shkuar paratë e qytetarëve, cilat projekte janë përfunduar, cilat kanë mbetur pezull dhe për cilat arsye ka ndodhur kjo.
Sipas tij, kjo është pjesë e detyrës së tij si deputet dhe e ushtrimit të kontrollit parlamentar mbi institucionet ekzekutive.
Gashi përfundoi se transparenca nuk është një privilegj, por një detyrim institucional, dhe se çdo euro e parave publike duhet të jetë e gjurmueshme, ndërsa çdo institucion duhet të japë llogari për mënyrën se si i shpenzon ato.