Defekti elektrik lë të bllokuar nëntokë 63 minatorë të Trepçës, reagon Rizvanolli

Defekti elektrik lë të bllokuar nëntokë 63 minatorë të Trepçës, reagon Rizvanolli

Një defekt në pajisjet elektrike ka ndërprerë furnizimin me energji në minierën e Trepçës, duke lënë të bllokuar brenda horizontit 11 minatorët e ndërrimit të dytë.

Brenda minierës ndodhen gjithsej 63 punëtorë, ndërsa orari i këtij ndërrimi përfundon në orën 23:00.

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Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka reaguar përmes një postimi në Facebook, ku ka njoftuar se minatorët janë në gjendje të mirë shëndetësore.

Sipas të dhënave nga menaxhmenti i Trepçës, ekipet teknike janë duke punuar për riparimin e defektit dhe rikthimin e energjisë elektrike.

Paralelisht, po bëhen përgatitjet për nxjerrjen graduale të minatorëve përmes daljes emergjente. Në vendngjarje ndodhet edhe menaxhmenti i ndërmarrjes, ndërsa aty kanë qenë të pranishëm policia dhe zjarrfikësit.


Shtuar 7.10.2026 22:27

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