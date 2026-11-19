Daut Haradinaj nga Aleanca u ka bërë thirrje drejtuesve të shtetit që ta vizitojnë Jakup Krasniqin në shtëpinë e tij, duke e cilësuar këtë veprim si detyrim moral.
“Shpresoj që në këtë ditë, kur do të votohet projektligji i rikthyer nga presidentja, vetë presidentja, kryeministri, ministrja e Drejtësisë dhe kryeparlamentarja të shkojnë ta vizitojnë bacën Jakup në familje. Kjo është një obligim moral. Thirrje publike: shkoni vizitojeni këtë burrë”, ka thënë Haradinaj.
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Jakup Krasniqi ndërkaq arriti dje nga Haga në Prishtinë për shkak të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes së tij.
Haradinaj vlerësoi lart kontributin e Jakup Krasniqit në shpalljen e pavarësisë së Kosovës, duke vënë në dukje se ai është një patriot që ka kaluar gati një të tretën e shekullit nëpër burgje.
“Është njëri prej njerëzve kryesorë në shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe njëri prej njerëzve kryesorë që u dënua me 25 vjet për një vepër që as vetë autorët e dënimit nuk po e kuptojnë. Një njeri i moshuar, i ndershëm, një burrë, një patriot që e ka gati një të tretën e shekullit nëpër burgje”, tha Haradinaj.