Vlora Çitaku, e cila mban postin e ushtrueses së detyrës së kryetares së PDK-së, ka konfirmuar se është arritur marrëveshje me kryeministrin Albin Kurti për të filluar një iniciativë të re ligjore lidhur me Dhomat e Specializuara. Sipas saj, kjo nismë pritet të nisë zyrtarisht gjatë javës së ardhshme.
Gjatë një konference për shtyp të mbajtur pas takimit me Kurtin, Çitaku sqaroi se drafti i ri do të mbështetet në tekstin që Kuvendi i Kosovës e kishte miratuar në dy lexime në vitin 2015, mbi të cilin do të aplikohen modifikimet e duhura.
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Ajo theksoi se palët kanë rënë dakord për thelbin e ligjit, ndërsa mosmarrëveshjet e mëparshme kishin të bënin me mënyrën e procedimit në parlament.
Pas takimit me Kurtin, Çitaku: Ramë dakord për përmbajtjen, përplasjet ishin për procedurën
“Me zotin Kurti kemi gjetur gjuhën e përbashkët për përmbajtjen e ligjit dhe për ndryshimet që duhen bërë. Ajo që na ndante ishte procedura parlamentare. Prandaj, sot ramë dakord edhe për rrugën që do të ndjekim: një nismë e re ligjore që nis menjëherë javën tjetër, me propozimet tona konkrete dhe ato të ekspertëve”, u shpreh Çitaku.
Ajo kërkoi ndjesë për zvarritjet dhe konfuzionet e shkaktuara gjatë këtij procesi, duke shtuar se nisma do të përcillet deri në përfundim dhe projektligji do të dërgohet në Kuvend për t’u votuar.
Çitaku premton për Specialen: Projektligjin do ta përfundojmë dhe do ta çojmë në votim
“Sot ju jap fjalën time se këtë proces do ta çojmë deri në fund. Projektligjin do ta hartojmë dhe do ta paraqesim në Kuvend për votim – më të plotë, më të fortë juridikisht dhe më të zbatueshëm në praktikë. Ndërkohë, grupi shtetëror i punës do të vijojë me hartimin e strategjisë së mbrojtjes në apel”, deklaroi ajo.
Çitaku vuri në dukje gjithashtu se është thelbësore që partitë politike shqiptare të qëndrojnë të bashkuara në mbështetje të mbrojtjes së ish-udhëheqësve të UÇK-së në Hagë.