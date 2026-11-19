Sot, në Komisionin për Edukimin, Shkencën dhe Sportet, u përmbyll miratimi me 6 vota pro i projektligjit për “Donacionet dhe Sponsorizimet”.
Gjatë këtij procesi, kreu i grupit parlamentar, Taulant Balla, u shfaq me një top të vogël futbolli, si simbol i peshës që ka ky projektligj për zhvillimin e sportit në Shqipëri.
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Deputeti socialist dhe anëtar i komisionit, Erion Braçe, e cilësoi vendimin si shumë të rëndësishëm për futbollin vendas.
Ai theksoi se e mbështet Taulant Ballën, sepse sapo lind, fëmija e merr topin në dorë; librin apo ndonjë send tjetër nuk mund ta mbajë që në atë çast. Topin e quan të vetin dhe nuk ia lë askujt.
Nëse dikush ia merr topin, shtoi Braçe, fëmija nis të qajë, të zihet dhe të griset. Ai vuri në dukje se kjo është një e mirë publike dhe, për sa kohë mbetet e tillë, synohet t’u ofrohet të gjithëve pa asnjë përjashtim.
Kjo vlen, sipas tij, si për klubet e organizuara në federata, ashtu edhe për akademitë apo lojën në përgjithësi. Braçe rrëfeu se e kishte humbur shpresën, por falënderoi Taulant Ballën që pas 1 viti pritjeje u bë shtysa për këtë çështje.