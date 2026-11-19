Të premten, më 20 nëntor 2026, Italia do të përballet me një ditë të ndërlikuar për shkak të një greve të përgjithshme që përfshin si sektorin publik ashtu edhe atë privat. Mobilizimi sindikal pritet të shkaktojë anulime dhe vonesa në fusha si arsimi, shëndetësia, administrata publike dhe shërbime të tjera.
Greva është organizuar nga Konfederata e Përgjithshme Italiane e Punës (CGIL), e cila ka planifikuar manifestime në 100 qytete të vendit me moton “E ardhmja është tani”. Në këtë protestë do të marrin pjesë edhe organizata të tjera sindikale.
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CGIL ka konfirmuar zhvillimin e grevës dhe ka siguruar se shërbimet thelbësore do të respektohen. Në qendër të pakënaqësive qëndron rritja e kostos së jetesës dhe, sipas sindikatës, mungesa e ndërhyrjeve konkrete nga ana e qeverisë për të trajtuar këtë problem.
Ndër kërkesat e sindikatave dallohen rritja e pagave dhe rinovimi i kontratave të punës për të përballuar inflacionin, pensione më dinjitoze, një sistem tatimor më i barabartë, si dhe investime më të mëdha në shëndetësi, arsim dhe shërbime sociale.
Ato kërkojnë gjithashtu mbrojtjen e vendeve të punës, luftën kundër pasigurisë në punësim për të rinjtë, përmirësimin e kushteve të sigurisë në vendin e punës dhe garantimin e të drejtave për arsim dhe strehim.
Një sektor që do të ndjejë efektet e grevës është arsimi. Protesta do të përfshijë stafin e institucioneve arsimore të të gjitha niveleve, universitetet dhe qendrat kërkimore. Në varësi të pjesëmarrjes së punonjësve, mund të ketë ndryshime në oraret mësimore, ndërprerje të mësimit dhe vështirësi në organizimin e shërbimeve shkollore.
Transporti hekurudhor gjithashtu pritet të përjetojë probleme. Grupi Ferrovie dello Stato ka paralajmëruar se, për shkak të grevës së shpallur nga sindikatat autonome SGB dhe CUB Trasporti, mund të regjistrohen anulime dhe vonesa të trenave nga ora 21:00 e së premtes, 20 nëntor, deri në orën 20:00 të së shtunës, 21 nëntor 2026.
Kjo grevë mund të prekë punonjësit e Grupit FS, Trenitalia, Trenitalia Tper dhe Trenord. Për trenat rajonalë do të mbahen shërbimet thelbësore në intervalet e përcaktuara për ditët e punës, nga ora 06:00 deri në 09:00 dhe nga ora 18:00 deri në 21:00.
Autoritetet kanë njoftuar se ndryshimet në shërbim mund të ndodhin edhe para fillimit zyrtar të grevës dhe pas përfundimit të saj. Udhëtarëve u sugjerohet të verifikojnë paraprakisht oraret dhe listat e trenave të garantuar në faqet zyrtare të kompanive hekurudhore.
Përveç CGIL, një tjetër grevë e përgjithshme është shpallur për 20 nëntor nga konfederata sindikale Cobas, së bashku me organizatat Clap dhe Sial. Kjo protestë do të zgjasë gjithë ditën në sektorët publikë dhe privatë, me përjashtim të transportit.
Kërkesat e këtyre sindikatave lidhen gjithashtu me rritjen e kostos së jetesës, rikthimin e fuqisë blerëse të pagave dhe pensioneve, vendosjen me ligj të një page minimale dhe shkurtimin e përgjithshëm të orarit të punës.
Ndërkohë, e premtja do të shënojë edhe Ditën Ndërkombëtare të Mobilizimit të Studentëve, duke shtuar aktivitetet e protestës në qytetet italiane.