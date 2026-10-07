Cakolli sqaron rrugën ligjore për kundërshtimin e zgjedhjes së presidentes

Eugen Cakolli nga KDI ka dhënë sqarime lidhur me mundësinë e kundërshtimit të vendimit për zgjedhjen e presidentes së Kosovës.
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Sipas tij, të drejtën për ta dërguar drejtpërdrejt në Gjykatën Kushtetuese vendimin e Kuvendit e kanë së paku dhjetë deputetë. Kërkesa duhet të dorëzohet brenda tetë ditësh nga momenti i miratimit të vendimit; në të kundërtën, kjo mundësi kontestimi humbet.
Cakolli theksoi se vetëm dërgimi i një “njoftimi” në Gjykatën Kushtetuese nuk e pezullon zgjedhjen e presidentes. Edhe pretendimi se Kuvendi nuk e ka zbatuar një aktgjykim nuk mjafton, pasi duhet të vlerësohet nëse janë plotësuar kushtet për shpërndarjen e Kuvendit.
Ai shtoi se Gjykata Kushtetuese mund të monitorojë zbatimin e vendimeve të saj, por kjo është një kompetencë që ushtrohet në mënyrë opsionale. Sipas tij, kjo nuk krijon automatikisht bazë që një vendim i ri i Kuvendit të anulohet duke anashkaluar kërkesat e nenit 113.5.