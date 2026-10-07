Shqipëria merr lajmin më të rëndësishëm, i shtrohet rruga drejt Europianit me ndryshimin e fundit

Shqipëria merr lajmin më të rëndësishëm, i shtrohet rruga drejt Europianit me ndryshimin e fundit

Shqipëria u kthye në krye të grupit C1 të Ligës së Kombeve dhe besimi qëndron për ta mbyllur në vend të parë. Një pozitë e cila është shumë e rëndësishme për rrugëtimin drejt Europianit.

Nëse situata nuk ndryshon, Shqipëria do të jetë në vazon e tretë në shortin e kualifikueseve të Europianit. Kujtojmë se një tjetër pozicion në grupin C1 do e dërgonte Shqipërinë në vazon e katërt.

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Në të njëjtën kohë po sigurohet edhe “play off” si mundësi e dytë për të shkuar në Europian. Shqipëria ndërkohë në edicionin e ardhshëm të Ligës së Kombeve do të ngjitej në Ligën B.

Kujtojmë se Kosova ndodhet aktualisht në vazon e dytë. Për këtë duhet të mbajë pas Irlandën në sfidat e nëntorit.

SITUATA AKTUALE

Vazo 1: Spanja, Portugalia, Franca, Anglia, Holanda, Greqia, Italia, Belgjika, Danimarka, Gjermania, Kroacia dhe Norvegjia.

Vazo 2: Uellsi, Çekia, Serbia, Turqia, Zvicra, Suedia, Austria, Bosnjë-Hercegovina, Sllovenia, Irlanda e Veriut, Hungaria dhe Kosova.

Vazo 3: Irlanda, Ukraina, Polonia, Skocia, Gjeorgjia, Izraeli, Rumania, Maqedonia e Veriut, Sllovakia, Mali i Zi, Islanda dhe Shqipëria.

Vazo 4: Bjellorusia, Finlanda, Qipro, Estonia, Bullgaria, Luksemburgu, Ishujt Faroe, Armenia, Moldavia, Kazakistani, Letonia dhe San Marino.

Vazo 5: Malta, Azerbajxhani, Lituania, Gjibraltari, Andorra, Lihtenshtejni.


Shtuar 7.10.2026 11:19

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