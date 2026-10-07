Asllani shkëlqen në formacionin ideal të Ligës së Kombeve, krah Michael Olise; përfshihet edhe Hysaj

Dy futbollistë të Kombëtares shqiptare janë përzgjedhur në formacionin më të mirë të ndeshjeve të raundit të katërt të fazës së grupeve në Ligën e Kombeve.
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Kristjan Asllani ka marrë vlerësimin maksimal nga “SofaScore”, me notën 10, pas paraqitjes së tij të spikatur dhe dopietës së shënuar ndaj San Marinos.
Mesfushori shqiptar e ndan këtë vlerësim me Michael Olise. Ylli i Francës dhe Bayern Munich është lojtari i vetëm tjetër në 11-she që është vlerësuar me notën perfekte 10.
Në formacionin më të mirë është përfshirë edhe Elseid Hysaj. Mbrojtësi i djathtë i Shqipërisë është vlerësuar me notën 7.9, ndërsa pavarësisht se aktualisht është pa ekip, 32-vjeçari vijon të paraqitet në një nivel të lartë.