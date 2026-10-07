Asllani shkëlqen në formacionin ideal të Ligës së Kombeve, krah Michael Olise; përfshihet edhe Hysaj

Asllani shkëlqen në formacionin ideal të Ligës së Kombeve, krah Michael Olise; përfshihet edhe Hysaj

Dy futbollistë të Kombëtares shqiptare janë përzgjedhur në formacionin më të mirë të ndeshjeve të raundit të katërt të fazës së grupeve në Ligën e Kombeve.

Të lidhura

None found

Kristjan Asllani ka marrë vlerësimin maksimal nga “SofaScore”, me notën 10, pas paraqitjes së tij të spikatur dhe dopietës së shënuar ndaj San Marinos.

Mesfushori shqiptar e ndan këtë vlerësim me Michael Olise. Ylli i Francës dhe Bayern Munich është lojtari i vetëm tjetër në 11-she që është vlerësuar me notën perfekte 10.

Në formacionin më të mirë është përfshirë edhe Elseid Hysaj. Mbrojtësi i djathtë i Shqipërisë është vlerësuar me notën 7.9, ndërsa pavarësisht se aktualisht është pa ekip, 32-vjeçari vijon të paraqitet në një nivel të lartë.


Shtuar 7.10.2026 11:15

Tags: , , , , , ,
Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme

Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme
Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës

Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës
Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet

Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet
Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë

Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë
Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese

Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese
Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn

Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn
Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë

Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë
Mourinho kërkon durim te Real Madridi dhe sjell si shembull vazhdimësinë e Artetës te Arsenali

Mourinho kërkon durim te Real Madridi dhe sjell si shembull vazhdimësinë e Artetës te Arsenali