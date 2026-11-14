Parashikimi për vendin me shkronjën “A” që ndikoi në planet e Princeshë Dianës për një jetë të re me kirurgun pakistanez

Diana shpresonte të largohej nga vëmendja e mediave dhe të niste një kapitull të ri me Hasnat Khan, kirurgun pakistanez të zemrës me të cilin ishte lidhur.
Gjatë kërkimit për një vend ku mund të ndërtonin të ardhmen së bashku, ajo vizitoi Australinë dhe Afrikën e Jugut. Në këto zgjedhje ndikoi edhe një parashikim nga një mediume, e cila i kishte thënë se do të jetonte në një shtet që niste me shkronjën “A”.
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Gazetari Richard Kay e ka rikthyer këtë histori, duke treguar për udhëtimet e Dianës në vitet e fundit të jetës dhe synimin e saj për të krijuar një familje me Khanin.
Pas divorcit nga Charles, atëherë Princ, Diana ishte dashuruar me Hasnat Khanin, kirurg kardiak me prejardhje pakistaneze. Ata ishin njohur në spitalin Royal Brompton të Londrës, ku Khan po mjekonte një mikeshë të saj.
Lidhja e tyre u bë më serioze dhe Diana nisi të mendonte edhe për martesë. Por të dy kishin shqetësime për të ardhmen: ajo druhej se statusi mbretëror dhe fama e saj ndërkombëtare do t’i vështirësonin karrierën Khanit, ndërsa ai mendonte se vëmendja e shtypit mund të pengonte synimet e tij si mjek.
Në atë periudhë, princesha kërkonte këshilla nga mediume, astrologë dhe të tjerë që pretendonin se mund ta orientonin në vendimet personale. Mes tyre ishte Rita Rogers, një grua rome nga Derbyshire, të cilën, sipas Kay, Diana e konsideronte një prej njerëzve më të besuar.
Në një telefonatë, Diana i foli Rogersit për pasiguritë që kishte lidhur me marrëdhënien. Rogers i tha se e shihte çiftin së bashku në të ardhmen, por në një vend të huaj. Sipas gazetarit, princesha më pas tregoi se parashikimi përmendte një shtet që fillonte me “A”.
Mendimi i parë i Dianës ishte Amerika, ku ajo kishte besuar prej kohësh se mund të gjente më shumë qetësi. Më vonë, ajo mori në shqyrtim edhe Australinë.
Në nëntor të vitit 1996, Diana shkoi në Sidnei. Ishte udhëtimi i saj i parë zyrtar jashtë vendit pas përfundimit të divorcit nga Charles. Australia e tërhiqte pjesërisht sepse Hasnat Khan kishte kaluar atje një periudhë të rëndësishme të formimit profesional dhe i kishte folur për kujtimet e bukura që kishte nga vendi.
Gjatë vizitës, ajo pa edhe repartin e kardiologjisë ku Khan kishte kryer një pjesë të trajnimit mjekësor. Por Australia nuk u shndërrua në një mundësi reale, pasi largësia nga djemtë e saj, William dhe Harry, ishte pengesë e pakapërcyeshme.
Diana kishte thënë se nuk mund ta imagjinonte jetën në anën tjetër të botës, larg djemve.
Një tjetër alternativë ishte Afrika, veçanërisht Afrika e Jugut, ku jetonte vëllai i saj, Charles Spencer. Vendi lidhej gjithashtu me kirurgun e njohur të transplantit të zemrës, Dr. Christiaan Barnard.
Diana e kishte njohur Barnardin në një aktivitet bamirësie në Rimini të Italisë. Ajo e pyeti nëse Hasnat Khan mund të gjente punë në sistemin shëndetësor të Afrikës së Jugut dhe mjeku i premtoi se do të përpiqej ta ndihmonte.
Spitali Groote Schuur në Cape Town, jo larg shtëpisë së vëllait të Dianës, ishte vendi ku Dr. Barnard kishte kryer transplantin e parë të suksesshëm të zemrës.
Më 1997, Diana udhëtoi për në Cape Town dhe kaloi tri net në banesën e Charles Spencerit, i cili jetonte në Afrikën e Jugut me katër fëmijët e tij. Spencer ka thënë se ato ditë u bënë ndër kujtimet e tij më të çmuara me të motrën.
Ai kujtonte se qëndrimi së bashku i kishte kthyer në kohën kur, si dy fëmijët më të vegjël të familjes, kalonin shumë kohë pranë njëri-tjetrit.
Gjatë vizitës, Diana kaloi kohë me mbesat dhe nipin, pa plazhe e zona me vreshta dhe shqyrtoi mundësinë e blerjes së një shtëpie.
Ajo u takua edhe me Nelson Mandelën, presidentin e atëhershëm të Afrikës së Jugut. Në bisedë trajtuan planet për të frenuar përhapjen e AIDS-it në Afrikën Subsahariane.
Dr. Barnard vijonte të kërkonte mundësi pune për Hasnat Khanin dhe i kishte lënë Dianës mesazhe në shtëpinë e Spencerit. Megjithatë, vizita nuk e bindi princeshën se Afrika e Jugut ishte vendi ku mund të ndërtonte jetën e saj të ardhshme.
Një ditë pasi Diana u largua, fotografët u grumbulluan pranë shtëpisë së vëllait të saj. Ajo telefonoi Richard Kay dhe i tha se ishin të rrethuar, duke shtuar se jashtë banesës kishte tetë makina të mbushura me fotografë.
Kur u kthye në Britani, Diana shprehu qartë se nuk e konsideronte Afrikën e Jugut si vendbanim të mundshëm. Ajo përmendi telat me gjemba dhe qentë roje, duke thënë se nuk mendonte se do të mund të jetonte atje.
Brenda disa javësh, Diana dhe Hasnat Khan i dhanë fund lidhjes.
Në gusht të vitit 1997, vetëm pak muaj pas udhëtimit në Afrikën e Jugut, Princesha Diana vdiq në një aksident automobilistik në Paris. Ajo ishte 36 vjeçe.
Më vonë, Charles Spencer kujtoi momentin kur u përshëndetën në aeroportin e Cape Town. Ai tregoi se e kishte kuptuar sa e palumtur ishte motra, por ishte ndier i pafuqishëm për ta ndihmuar.