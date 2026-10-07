Ambasadori i BE-së uron Presidenten Shiroka-Pula: Mbështetja për Kosovën do të jetë e pandryshueshme

Ambasadori i BE-së uron Presidenten Shiroka-Pula: Mbështetja për Kosovën do të jetë e pandryshueshme

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel, i ka përcjellë urimet e tij Justina Shiroka-Pulës pas zgjedhjes së saj në postin e Presidentes së Republikës së Kosovës.

Schuebel deklaroi se pret rikthimin e stabilitetit politik dhe institucional në vend, ndërsa shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar me Presidenten e re, institucionet kosovare dhe përfaqësuesit e të gjithë spektrit politik.

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“Duke shpresuar në një stabilitet të ripërtërirë politik dhe institucional, mezi pres të punoj me Presidenten Shiroka-Pula, institucionet e Kosovës dhe spektrin e gjerë politik për ta afruar vendin më shumë me Bashkimin Evropian. Mbështetja e BE-së do të mbetet e palëkundur”, u shpreh Schuebel.

Mesazhi i ambasadorit evropian u bë publik pas zgjedhjes së Shiroka-Pulës në krye të shtetit, një zhvillim që shënoi përfundimin e një periudhe të gjatë pasigurie institucionale në Kosovë.


Shtuar 7.10.2026 12:01

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