Ambasadori Huchet përshëndet zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës: Franca synon forcimin e bashkëpunimit me Kosovën

Ambasadori Huchet përshëndet zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës: Franca synon forcimin e bashkëpunimit me Kosovën

Ambasadori i Francës në Kosovë, Jean-François Huchet, ka përshëndetur zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës në postin e presidentes së re të vendit.

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Përmes një njoftimi, Ambasada e Francës bëri të ditur se ambasadori Huchet i ka përcjellë presidentes urimet për sukses në detyrën e saj të re.

Ambasadori francez e ka cilësuar zgjedhjen e presidentes Shiroka-Pula si një zhvillim të mirëpritur dhe i ka uruar asaj shumë suksese në përgjegjësitë e reja.

Franca shprehet e gatshme të punojë me Presidenten Shiroka-Pula dhe të thellojë më tej marrëdhëniet e bashkëpunimit mes Francës dhe Kosovës, thuhet në njoftimin e ambasadës.


Shtuar 7.10.2026 17:30

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