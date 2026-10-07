Ambasadori Huchet përshëndet zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës: Franca synon forcimin e bashkëpunimit me Kosovën

Ambasadori i Francës në Kosovë, Jean-François Huchet, ka përshëndetur zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës në postin e presidentes së re të vendit.
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Përmes një njoftimi, Ambasada e Francës bëri të ditur se ambasadori Huchet i ka përcjellë presidentes urimet për sukses në detyrën e saj të re.
Ambasadori francez e ka cilësuar zgjedhjen e presidentes Shiroka-Pula si një zhvillim të mirëpritur dhe i ka uruar asaj shumë suksese në përgjegjësitë e reja.
Franca shprehet e gatshme të punojë me Presidenten Shiroka-Pula dhe të thellojë më tej marrëdhëniet e bashkëpunimit mes Francës dhe Kosovës, thuhet në njoftimin e ambasadës.