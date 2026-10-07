Arteta bëhet trajneri më i paguar në Ligën Premier, kontrata me Arsenalin kap mbi 20 milionë euro në sezon

Mikel Arteta ka firmosur një marrëveshje të re me Arsenalin, duke u ngjitur në vendin e parë të listës së trajnerëve më të paguar në Ligën Premier. Ky zhvillim vjen pas sezonit të suksesshëm, në të cilin ai udhëhoqi “Topçinjtë” drejt titullit kampion.
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Spanjolli, i cili e mori drejtimin e klubit londinez në dhjetor të vitit 2019, do të qëndrojë te Arsenali deri në vitin 2030. Nëse e përmbush kontratën, Arteta do të kalojë një dekadë në krye të skuadrës.
Raportimet bëjnë të ditur se paga e tij vjetore do të jetë rreth 20.1 milionë euro, ndërsa përmes bonuseve shuma mund të rritet deri në 23.6 milionë euro.
Kjo kontratë e vendos Artetën përpara Oliver Glasner në renditjen e trajnerëve me të ardhurat më të larta në elitën angleze. Glasner raportohet se fiton rreth 14.2 milionë euro në sezon, me mundësi për të përfituar edhe rreth 2.4 milionë euro në bonuse.
Arteta ka thënë se vazhdimi i punës në Emirates është një privilegj i madh dhe se ndihet i motivuar për të ardhmen e tij te klubi.
Ai ka vlerësuar njerëzit me të cilët punon dhe lidhjen e veçantë që ka krijuar me Arsenalin, duke theksuar se klubi dallohet për karakterin dhe mënyrën se si i bën pjesëtarët e tij të ndihen.
Sipas trajnerit spanjoll, puna e bërë deri tani ka sjellë kujtime që do të mbeten gjatë, por potenciali i ekipit është edhe më i madh. Arteta beson se gjithçka që Arsenali mund të arrijë së bashku është ende vetëm në fillim.
Gjatë muajit maj, Arteta e riktheu Arsenalin te titulli i Ligës Premier pas një pritjeje 22-vjeçare. Ky ishte trofeu i kampionatit anglez që klubi e kishte fituar për herë të fundit shumë vite më parë.
Sezonin e kaluar, Arsenali arriti gjithashtu deri në finalen e Ligës së Kampionëve, ku u mposht nga PSG vetëm pas ekzekutimit të penalltive.
44-vjeçari do të vazhdojë ta drejtojë skuadrën londineze deri në vitin 2030, ndërsa marrëveshja e re e ka vendosur në krye të hierarkisë së trajnerëve më të paguar në futbollin anglez./Telegrafi/