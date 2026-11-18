Në një njoftim të publikuar në Facebook, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka bërë të ditur se zyrtari i saj për çështje ekonomike, Bradley Johansen, ka diskutuar në panelin “Infrastruktura kritike – Energjia dhe Aviacioni”.
Gjatë këtij paneli, Johansen theksoi rëndësinë e furnizuesve të besueshëm, të infrastrukturës së sigurt dhe të zinxhirëve të qëndrueshëm të furnizimit për tërheqjen e investimeve dhe mbrojtjen e inovacionit në Kosovë.
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Ambasada e SHBA-së ka ripohuar se Uashingtoni është i gatshëm të bashkëpunojë me Kosovën për forcimin e sigurisë së infrastrukturës, qëndrueshmërisë ekonomike dhe zgjerimin e mundësive për investime amerikane.
Po ashtu, ambasada vuri në dukje se SHBA-ja është e gatshme të punojë me Kosovën për avancimin e infrastrukturës së sigurt dhe të besueshme, forcimin e qëndrueshmërisë ekonomike dhe hapjen e mundësive të reja për investime amerikane dhe partneritete në fushën e teknologjisë.