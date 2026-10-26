Albulena Haxhiu zhvillon nesër vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut

Albulena Haxhiu zhvillon nesër vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut

Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, do të udhëtojë nesër, më 27 tetor, drejt Maqedonisë së Veriut, ku do të pritet në një ceremoni shtetërore nga homologu i saj, Afrim Gashi.

Gjatë qëndrimit në vend, Haxhiu do të zhvillojë një takim bilateral me Gashin, ndërsa në agjendë janë paraparë edhe takime me Presidenten e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, dhe kryeministrin Hristijan Mickoski.

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Programi zyrtar përfshin gjithashtu takime me kryetarët e komunave me shumicë shqiptare, si dhe një vizitë në Muzeun e Artit Bashkëkohor.


Shtuar 26.10.2026 23:16

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